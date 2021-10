Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Die Gemeinde Schönbrunn will bekanntlich in Haag ein neues kleines Baugebiet erschließen, um der ständig wachsenden Nachfrage nach Bauplätzen gerecht zu werden. Ende Juli fasste der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für das "Im Viertel III" genannte Gebiet. Doch mittlerweile regt sich Widerstand gegen die Pläne, eine kleine Bürgerinitiative formierte sich. Ulrich Grözinger regte in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal eine Bürgerversammlung wegen der Entwicklung des Gebiets an und fragte, wie man dort die Abwasserproblematik lösen werde, wenn weitere Häuser hinzukommen.

Eine solche Versammlung mache erst dann Sinn, wenn die Einteilung der Bauplätze feststehe, entgegnete Bürgermeister Jan Frey. Und ein Ingenieurbüro berechne gerade die Aufnahmekapazität der Kanalisation. Eine Selbstverständlichkeit sei die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der weiteren Entwicklung des Gebiets. Auch Carmen Oesterreich (SPD) sprach sich gegen Ende der Sitzung für größtmögliche Transparenz aus. "Die gewährleisten wir", versicherte Frey. Aber derzeit sei es für eine Versammlung noch zu früh, da er den Bürgern noch gar nichts vorlegen könne. Oesterreich wollte auch wissen, wem die Grundstücke gehören "und wer von der Baulandumlegung profitiert".