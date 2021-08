Steht nach fachmännischer Sanierung wieder sicher da: die 600 Jahre alte Gerichtslinde in Haag. Ihre natürliche Wuchsform hat sie nach dem Eingriff behalten. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. "Das hält jetzt für die nächsten 20 Jahre", ist Jürgen Schmitt überzeugt. Der Diplom-Baumingenieur "sanierte" zusammen mit einem Helfer die Haager Gerichtslinde. Denn die war stärker geschädigt als bislang angenommen.

Ein Bürger hatte Schäden an dem Naturdenkmal bei der Gemeinde gemeldet, die schaute umgehend nach. Schließlich hat die Kommune eine Verkehrssicherungspflicht und steht in der Haftung für möglicherweise marode Bäume, wenn nicht regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls eingegriffen wird.

Jürgen Schmitt, der im benachbarten Schwarzach wohnt und dort seinen Betrieb führt, erfuhr im Frühjahr vom geplanten Rückschnitt der Linde durch die Zeitung und bot daraufhin der Gemeinde seine Dienste an. Denn einen solch alten "Methusalembaum als Untersuchungsprojekt habe man nicht alle Tage, sagte er seinerzeit bei einem Vor-Ort-Termin.

Nach Einwilligung durch die Verwaltung machte er sich an die Untersuchung des Patienten. Zuerst hatte er mittels Hubsteiger den oberen Teil des Naturdenkmals in Augenschein genommen. Dabei habe sich "ein normaler Alterungsprozess" gezeigt, stellte er fest: "Der Baum ist komplett hohl". Zwei 1983 eingezogene Stahlseilkronensicherungen seien ihm bei der Sichtung aufgefallen. "Das war damals Stand der Technik, heutzutage macht man so etwas aber nicht mehr".

Auch auf allerlei Höhlungen in dem alten Baum sei er gestoßen. Am Stamm breitet sich der Brandkrustenpilz aus und hat sich schon quer durchgefressen. Der Baum wiederum schottete sich durch Einlagerung von Stoffen ab und machte sogenannte "Reparaturanbauten". Der Baum könne mit dem Schlauchpilz lange leben, so der Experte.

Zu Rate gezogen worden sei im Frühjahr auch Diplom-Biologe Klaus Wurst, der für die Obere Naturschutzbehörde arbeitet. Der Fachmann konnte in dem Baum "glücklicherweise" keine streng geschützten Arten wie Fledermäuse feststellen, was die "Sanierung" ungemein erschwert hätte. Denn durch den hohlen Stamm entstehe ein "Kamineffekt", den Fledermäuse nicht schätzten, klärte Schmitt nach der Untersuchung auf.

In 25 Arbeitsstunden habe man – ehrenamtlich – die Gerichtslinde wieder "auf Vordermann" gebracht, in der Höhe eingekürzt und viele kleine Äste abgeschnitten. Auch ein "Kronenregenerationsschnitt sei vorgenommen worden. Eine statische Sicherung sei in der Mitte eingezogen worden, außen herum ein Ringverbund.

Der geschätzt 600 Jahre alte Baum habe durch die Aktion allerdings seine natürliche Wuchsform beibehalten. Künftig werde dieser einer halbjährlichen Kontrolle unterzogen. "Und nach Stürmen schaue ich vorbei, ob die Sicherungen noch korrekt sitzen", gibt der Fachmann am Telefon Auskunft.

Nun müsse noch ein Teil Pflaster in der Nähe "entsiegelt" werden, damit die dortigen Wurzeln des Baums Nährstoffe aufnehmen können.