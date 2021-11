Von Barbara Nolten-Casado

Schönbrunn. Vier Monate ist es nun bald her, dass Nadine Jung-Gleichmann aus ihrem Amt als Pfarrerin von Schönbrunn verabschiedet wurde. Nach den Sommerferien sollte die Stelle ausgeschrieben werden, hieß es damals. Doch bis jetzt ist noch kein Nachfolger für die vakante Pfarrstelle in Sicht.

Das kann er auch nicht, wie von Pfarrer Gero Albert aus Eberbach zu erfahren ist. Er hat seit August die Vakanzvertretung für die Verwaltung der Kirchengemeinde inne. Denn zunächst musste der Ausschreibungstext vom Schönbrunner Kirchengemeinderat in Rücksprache mit dem Bezirkskirchenrat verfasst werden. Dann ging er an den Oberkirchenrat in Karlsruhe. Dort werde der Text nun im "Gesetzes- und Verordnungsblatt" Anfang Dezember veröffentlicht.

Vor über einem Vierteljahr fand die Verabschiedung von Schönbrunns Pfarrerin Jung-Gleichmann statt. Foto: Barbara Nolten-Casado

Und dann heißt es warten und hoffen, dass sich bald ein geeigneter Kandidat für die Pfarrstelle in Schönbrunn mit seinen fünf Teilgemeinden interessiert.

Bis dahin bleiben die Aufgaben aufgeteilt – wie bereits in den zurückliegenden Wochen und Monaten: Pfarrer Albert zeichnet fürs Verwaltungstechnische verantwortlich und hält den einen oder anderen Sonntagsgottesdienst in den Kirchen von Allemühl, Haag, Moosbrunn, Schönbrunn und Schwanheim. Des weiteren sorgen Vikarin Alison Albert und verschiedene Prädikantinnen und Prädikanten dafür, dass die Schönbrunner auch weiterhin sonntags den Gottesdienst besuchen können. Einige Pfarrer und Pfarrerinnen im Ruhestand helfen ebenfalls aus. Pfarrerinnen und Pfarrer der Region "Kleiner Odenwald" übernehmen darüber hinaus monatsweise die "Kasualvertretung", sprich: Sie leiten Gottesdienste anlässlich von Beerdigungen, Trauungen oder Taufen.

Im September hatte Pfarrer Samuel Goerke aus Neunkirchen diesen Dienst inne, im Oktober war es Pfarrerin Michaela Deichl aus Dilsberg, im November ist es nun Pfarrer Volker Wahlenmeier aus Aglasterhausen. Den Konfirmandenunterricht halten Vikarin Allison Albert und Kirchenältester Markus Wäsch.

Weitere Kirchengemeinderatsmitglieder übernehmen die Seniorenbesuche, die früher zu Pfarrerin Jung-Gleichmanns Aufgaben gehörten. Außerdem kümmern sie sich um bauliche Maßnahmen in der Kirche oder um die Renovierung des leer stehenden Pfarrhauses, damit der oder die künftige Pfarrer/-in sich gleich wohlfühlen kann in seiner oder ihrer neuen Heimat.

"Das ist ein sehr engagiertes Team, die übernehmen viele Aufgaben jetzt während der Vakanz", freut sich Gero Albert über die tatkräftige Mitarbeit der Schönbrunner Kirchenältesten, an deren Sitzungen er derzeit auch regelmäßig teilnimmt. Für die Advents- und Weihnachtszeit sind laut Albert außer den planmäßigen Gottesdiensten keine besonderen Veranstaltungen in der Kirchengemeinde geplant. An Heiligabend werde in jedem Ortsteil ein Gottesdienst gefeiert, geleitet ebenfalls von der Vikarin, von Prädikanten und Kirchengemeinderäten.

Die Kirchen sollen über die Weihnachtsfeiertage offen sein zu Besinnung und Gebet. Ende Februar wird auch Vikarin Alison Albert Schönbrunn verlassen. Einen neuen Vikar bzw. eine Vikarin werde es dann vorerst nicht für die Gemeinde im Kleinen Odenwald geben, so Gero Albert. Erst wenn ein neuer Pfarrer gefunden sei, der die Ausbildung begleite, könne wieder ein junger Theologe diesen Platz belegen.