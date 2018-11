Eberbach/Schönbrunn. (jbd) Im Alter von 62 Jahren ist am Montag völlig unerwartet Karlfried Schicht, Rektor der Schönbrunner Grundschule Bildungswerkstatt, an seinem Wohnort Eberbach verstorben. Schicht, der in Schönbrunn ab 1990 zunächst als Lehrer tätig war, übernahm 2004 die Leitung der Schule, realisierte ein besonderes pädagogisches Konzept mit jahrgangsgemischten Klassen und bereitete ihr mit dem Schwerpunkt Medienbildung den Weg in die Digitalisierung.

Dafür wurde der Schule 2005 vom damaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger der Ehrentitel "Bildungswerkstatt" Baden-Württemberg verliehen. Zuletzt hatte Schicht die BWS in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg auch der interessierten Öffentlichkeit geöffnet: Im Rahmen von Projekttagen wurde die Frage verhaltensauffälligen Schülerverhaltens thematisiert.

Maßstäbe gesetzt hat Karlfried Schicht als Musiker in der regionalen Musikszene. Als Multiinstrumentalist, Sänger und Chorleiter, der sich ständig mit einer Vielzahl von Projekten trug, wirkte er in diversen Ensembles mit. Im Singer-/Songwriter-Duo "Sanni & Paul" machte sich Schicht nicht nur als Techniker unentbehrlich, er spielte auch Bass, Saxophon, Klarinette und Percussions. Schicht dirigierte den Finkenbacher Chor, er spielte Saxophon und Klarinette in der Feuerwehrkapelle Beerfelden, brachte sich als Bass ins Eberbacher Vokalensemble Sacrabanda ein. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.