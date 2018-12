Schönbrunn. (MD) "Das hatten wir noch nie", freute sich Bürgermeister Jan Frey über die Einnahmen aus dem Gemeindewald im Jahr 2017. Gut 148.000 Euro sprudelten dabei in die Gemeindekasse, erläuterten der Leiter des Forstbezirks Odenwald, Manfred Robens und Revierleiter Klaus Berberich am Rand der Vorstellung des Forsthaushalts für das Jahr 2019 in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Dieses Ergebnis sei auch deshalb zustande gekommen, weil Gelder aus dem Jahr 2016 "rübergeschwappt" seien. Den Hauptertrag habe man vor allem beim Sortiment Fichte erzielen können. Und man habe im Jahr 2017 weniger "zufällige Nutzungen", worunter etwa Windbrüche zu verstehen sind, gehabt. Die hätten lediglich 0,2 Prozent des Gesamteinschlags betragen.

Doch droht jetzt auch Schönbrunn Ungemach. Denn Sturmtief Friederike Anfang des Jahres und die aktuellen Borkenkäferkalamitäten ließen die Preise bei dieser Holzart in den Keller gehen. Während man noch vor einigen Monaten gut 90 Euro je Festmeter Fichtenholz erzielte, könne man heute über 40 bis 50 Euro froh sein, erläuterten die Experten. Laut Robens lag der Einschlag im Jahr 2017 mit 3815 Festmetern knapp 300 Festmeter über dem Plansoll. Unterm Strich habe man das geplante Ergebnis um rund 43.000 Euro übertreffen können. Als Gründe dafür gab Robens Mehreinnahmen beim Verkauf, aber auch minimierte Aufwendungen an.

Im Vollzug des derzeit laufenden Jahres sei der Einschlag gegenüber der Planung wesentlich reduziert worden. Speziell bei der Fichte sei die Entnahme auf das angefallene Käferholz in Höhe von bisher knapp 900 Festmeter "heruntergefahren" worden.

Soweit noch Unternehmerkapazitäten frei seien, werde aktuell umgesteuert und verstärkt im Laubholzsektor gearbeitet. Eventuell sogar im Vorgriff auf die Planung fürs kommende Jahr. Stand November betrage der erwirtschaftete Überschuss rund 79.000 Euro, während das zum nahenden Jahresende anvisierte Plansoll bei knapp 129.000 Euro liege.

"Einnahmen und Ausgaben bleiben hinter dem Plansoll zurück", prognostizierte Robens. Das jährliche Durchschnitts-Soll des Holzeinschlags im Schönbrunner Gemeindewald nach der zehnjährigen Forsteinrichtung für den Zeitraum von 2016 bis 2025 liege bei rund 3000 Erntefestmetern, erklärte Revierleiter Klaus Berberich. Geplant sei für das Jahr 2019 ein Einschlag von 3300 Festmetern. Dieser konzentriere sich nach der Planung auf den Bereich Heiserberg.

"Der Planvollzug in 2019 wird sich jedoch primär an der Marktentwicklung orientieren", schränkte der Fachmann ein. Bedingt durch das immer noch anfallende Käferholz und die nicht vorhersehbare Entwicklung im kommenden Frühjahr werde der reguläre Einschlag bei den Fichten gegebenenfalls auf die absatzfähigen Industrieholzsortimente beschränkt werden.

Plangemäß sind auf der Einnahmenseite gut 197.000 Euro aus dem Holzverkauf sowie weitere 3500 Euro aus der Jagdpacht vorgesehen. Den rund 201.000 Euro betragenden Einnahmen stehen Ausgaben von 104.500 Euro gegenüber, so dass unterm Strich ein Plus von 96.500 Euro verbleiben dürfte. Bei den Ausgaben ist der dickste Brocken die Holzernte mit 61.500 Euro, gefolgt von Verwaltungskosten in Höhe von 24.000 Euro, Gemeinkosten des Forstbetriebs mit 9000 Euro und Erschließungsmaßnahmen mit 6000 Euro.

Eher bescheiden nehmen sich die Beträge für Bestandspflege mit 1500 Euro, für Waldschutz mit 1000 Euro, für Kulturen mit 500 Euro und für Erholungsvorsorge mit 200 Euro aus. Kultursicherung wollen die Forstleute auf 0,3 Hektar im Bereich "Bangels" betreiben, dort sollen auch 200 Tannen und Douglasien gepflanzt werden.

Astungen seien im kommenden Jahr nicht geplant. Einmütig stimmten die Gemeinderäte dem Forsthaushalt und dem Hiebsplan für das Jahr 2019 zu.