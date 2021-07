Schönbrunn. (bnc) Für Schnellentschlossene stehen am Dienstag 13. Juli, ab 12.50 Uhr rund 90 Impfdosen zur Verfügung. Das Mobile Impf-Team macht am Dienstag Station im Bürgersaal in Schönbrunn. Vorab haben sich lediglich 60 Interessierte angemeldet. Dabei können insgesamt 150 Personen gegen Covid-19 geimpft werden.

Laut Bürgermeister Jan Frey werden die übrigen Impfdosen (des mRNA-Impfstoffs von "Moderna") für Schnellentschlossene zur Verfügung gestellt.

Impfen lassen kann sich jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist, auch von außerhalb Schönbrunns. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, Impfwillige können spontan ab 12.50 Uhr, möglichst mit Impfpass, zum Bürgersaal im Rathaus kommen.

Auch Personen, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, können sich am Dienstag – sofern der vorgeschriebene zeitliche Mindestabstand eingehalten wird – ihre Zweitimpfung mit Moderna abholen. Ein Nachweis über die Erstimpfung ist in diesem Fall mitzubringen.

Die reguläre Zweitimpfung für alle, die morgen zum ersten Mal geimpft werden, findet am Dienstag, 24. August, ebenfalls in Schönbrunn im Bürgersaal statt. Telefonische Anfragen sind im Bürgerbüro unter der Telefonnummer (0 62 72) 93 00 12 möglich.