Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Frühjahrsputz. Mal wieder richtig in den verstaubten Schränken und Ecken reinigen, ausmisten und alles auf Hochglanz bringen – wenn die Sonnenstrahlen endlich wieder durch die Scheiben scheinen. Dabei sollte man den Blick auch mal nach oben an die Zimmerdecken richten und die Brandmelder entstauben. Eine gute Gelegenheit bietet der Frühjahrsputz zudem, brennbare Materialien in Keller und Dachboden zu beseitigen. Warum das wichtig ist, erklärt Nicolai Heiß, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn.

Kommandant Heiß, warum ist es wichtig, die Rauchmelder zu reinigen?

Im Laufe der Jahre kommt es unweigerlich durch Hausstaub und verirrte Insekten zu Verschmutzungen im Rauchmelder. Was zur Folge haben kann, dass der Rauchmelder nicht mehr richtig funktioniert oder einen Fehlalarm auslöst.

Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn vor dem Feuerwehrhaus, an 365 Tagen immer einsatzbereit. Foto: FFW Schönbrunn

Wie putzt man Rauchmelder am besten?

Rauchmelder lassen sich von außen mit einem trockenen Staubtuch einfach abwischen, am besten kombiniert man das mit dem Staubwischen in der Wohnung. Das Innere eines Rauchmelders kann man vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen. Wichtig dabei ist es, das Meldergehäuse nicht zu öffnen, sondern vorsichtig mit dem Schlauch über die Öffnungen am Gehäuse zu fahren. Wichtig ist es, auch Feuchtigkeit bei der Reinigung der Rauchmelder zu vermeiden, da sich die Kombination aus Wasser, Feuchtigkeit und Staub in den Lamellen festsetzen kann. Bei allem sind immer die Hinweise und Vorgaben des Herstellers einzuhalten.

Und wie kontrolliert man Rauchmelder auf ihre Funktion?

Rauchmelder müssen regelmäßig geprüft werden. Dies erfolgt über Betätigung der Prüftaste an den Rauchmeldern. Die Prüfung sollte man gemäß der Herstellerangaben und nach der Reinigung machen. Sollte der Melder nicht funktionieren, benötigt er eventuell eine neue Batterie oder muss ersetzt werden.

Wie viele Einsätze hatten Sie in den vergangenen Jahren, bei denen Rauchmelder ohne Grund alarmiert haben?

Seit ich Kommandant bei der Feuerwehr Schönbrunn bin, mussten wir zu drei Einsätzen aufgrund einer Fehlfunktion bei einem Rauchmelder ausrücken.

Wann und wie oft haben Rauchmelder in Schönbrunn schon schlimmere Brände verhindert?

Wie viele Brandeinsätze wir wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders hatten, kann ich nicht explizit nachvollziehen, da bei einem tatsächlichen Brand meist mehrere Notrufe eingehen und die Meldenden nicht nur durch den Warnton eines Rauchmelders reagieren, sondern meist Rauch oder Feuer zu sehen ist.

Hintergrund Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Schönbrunn hat derzeit 40 Mitglieder. Nicolai Heiß ist seit Februar 2017 Kommandant. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 37 Einsätze. Die größten waren ein Zimmerbrand im April, ein Verkehrsunfall im Juli und ein Gebäudebrand im Oktober.

Auf was sollte man beim Kauf von Rauchmeldern achten?

Beim Kauf von Rauchmeldern ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Geräte ein Gütesiegel, ein CE-Zeichen und eine Prüfung nach DIN EN 14604 haben. Ich rate davon ab, Melder ohne diese Abzeichen zu erwerben. Ebenfalls empfehle ich allen, die einen Kamin, Holzofen, Gasherd usw. betreiben, das Anbringen eines Kohlenmonoxid-Melders in den entsprechenden Räumen.

Was sollte man beim Frühjahrsputz noch beachten, um Bränden vorzubeugen?

Ansammlungen großer Mengen von brennbaren Materialien – wie Papier, Kartonagen, Altkleider, Holz, Autoreifen, Farben, Lacke, Kraftstoffe – können falsch gelagert schnell zu einem Brandherd werden. Ein Kurzschluss, eine verirrte Feuerwerksrakete oder ein Blitzschlag: Ein kleiner Funke genügt.

Wie sieht es mit im Keller oder in der Garage gelagerten Farben oder Verdünnern aus?

Durch größere Mengen an Kraftstoffen, Lacken, Verdünner, Spraydosen oder Propangasflaschen können sich bei unsachgemäßer Lagerung oder Beschädigungen an den Behältern leicht entflammbare Gase und Dämpfe bilden. Diese können sich dann bei einem Funken, etwa beim Einschalten des Lichtes, explosionsartig entzünden.

Warum ist die Aufbewahrung von Leinöl so gefährlich?

Mit Leinöl getränkte Lappen/Tücher und Pinsel können durch Selbstentzündung leicht in Brand geraten und sollten daher auf einer nicht brennbaren Fläche zum Trocknen ausgelegt, in Wasser getränkt oder in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden.

Warum sollten Kellerfenster und Schornsteine stets zugänglich sein?

Kellerfenster können im Brandfall durch die Feuerwehr als Rauchabzug genutzt werden. Ebenfalls ist es ratsam, Schornsteine – speziell die Reinigungstüren – gut zugänglich und frei von brennbaren Materialien zu halten, damit im Falle eines Kaminbrandes die Feuerwehr und der Schornsteinfeger sicher arbeiten können.

Welche Tipps haben Sie noch, die beim Frühjahrsputz zum Brandschutz gleich mit erledigt werden sollten?

Man sollte regelmäßig Entrümpelungs- und Säuberungsaktionen durchführen. Auch kann ich nur empfehlen, immer wieder mal mit offenen Augen durch sein zu Hause zu gehen. Offen herumliegende Feuerzeuge und Streichhölzer landen schnell in Kinderhänden und es wird heimlich damit gezündelt. Aber auch unachtsam aufgestellte und unbeaufsichtigte Kerzen können schnell zu einem Brand mit verheerenden Folgen führen.

Herr Heiß, vielen Dank für das Gespräch und die Tipps.