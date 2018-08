Vier Tage lang feiert Schönbrunn am kommenden Wochenende Kerwe. Am Samstagabend rockt "Steampowered Aeroplane" das Kerwevolk. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (rnz) Seit mittlerweile zehn Jahren wird mit dem Kerweteam als Veranstalter in Schönbrunn Kerwe gefeiert. Diesmal wird vom von Freitag bis Montag, 10. bis 13. August dazu eingeladen.

Los geht’s am Freitag mit dem fast schon traditionellen Fassbieranstich und einer Runde Freibier für die Gäste um 19 Uhr. Danach wird die Partyband Rainer Kraft und Vanessa aus Sandhausen für Stimmung sorgen. Die Band bereichert seit mehr als 20 Jahren die Musik-Landschaft mit außergewöhnlichen Stimmen, Liveshows und einem Repertoire, das seinesgleichen sucht. Kaum eine Band kombiniert so gnadenlos Songs von Howard Carpendale, Heintje, Karel Gott, Roland Kaiser mit Songs von AC/DC, Rammstein, Foreigner, Queen und anderen. Der Eintritt ist frei.

Am Samstagnachmittag von 15.30 bis 17 Uhr dürfen die Kleinen mal richtig abtanzen: in der Kinderdisco im Bürgersaal, die im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde Schönbrunn läuft. Am Samstag ab 21 Uhr ist beim Open-Air-Rock am Rathaus "Steampowered Aeroplane" aus Eberbach zu Gast. Die Band covert Rock, Pop und Folk. Neben den meist englischsprachigen Titeln findet sich auch immer mal wieder die eine oder andere deutsche Nummer. Einlass ist ab 20 Uhr, bei schlechtem Wetter wird im Rathaussaal gerockt.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Kerwe-Gottesdienst. Ab 11.30 Uhr wird ein Mittagessen zusätzlich zum reichhaltigen Grillangebot serviert. Außerdem ist ab 12.30 Uhr auch die Kuchentheke geöffnet mit einer reichen Auswahl an Süßem.

Gegen 14 Uhr wird die mit Spannung erwartete Kerwepredigt verlesen - Höhepunkt des Kerwespektakels. Mit dem Verkauf der Kerwezeitung erhält jeder Gast auch eine Losnummer, mit der er an einer Verlosung teilnimmt. So geht man von dieser Kerwe zum Schluss vielleicht sogar mit einem nicht nur geselligen Gewinn nachhause.

Am Kerwemontag ab 11 Uhr kommts zum Ausklang ein deftiges bayrisches Haxn-Essen im Vereinsheim des MGV Eintracht auf den Tisch.