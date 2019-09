Schönbrunn-Allemühl. (RNZ) Der Bogensportclub Allemühl (BSC) hat erfolgreich an der Bogen-Europameisterschaft Feld und Jagd in Doorwerth/Niederlande teilgenommen. An den Start gingen Gudrun und Wolfgang Jung aus Schönbrunn sowie Horst Edelmann aus Rothenberg. Alle drei belegten erste Plätze: Gudrun Jung siegte beim Bowhunter Unlimited, Horst Edelmann beim Freestyle Limited und Wolfgang Jung beim Bowhunter Limited.

Gudrun Jung konnte in allen Einzeldisziplinen Jagd-, Feld- und Tierbildrunde den europäischen Rekord erzielen.

Die Europameisterschaft "Feld und Jagd" der Feldbogenschützen fand an fünf Tagen statt. An fünf Wettkampftagen wurden Feldrunden, Jagdrunden und eine Tierbildrunde geschossen. Jeder Wettkampftag erstreckte sich über 28 Ziele und dauerte bis zu acht Stunden, an denen Konzentration, Hochspannung und Durchhaltevermögen von den Teilnehmern abverlangt wurde.