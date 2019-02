Schönbrunn. (MD) Vergeben wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Tiefbauarbeiten für die Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung in der Schönblickstraße in Allemühl. Den Zuschlag erhielt als günstigster Bieter die Eberbacher Firma Günter Wäsch zum Angebotspreis von knapp 203.000 Euro. Insgesamt acht Firmen hatten sich für die Maßnahme interessiert, sieben davon reichten pünktlich ihre Gebote zur Submission am 15. Januar im Rathaus ein. Ein Angebot war nicht wertbar, da es nicht an der vorgeschriebenen Stelle unterzeichnet worden war. Der teuerste Anbieter forderte gut 261.000 Euro. Zu den Kosten der Bauarbeiten kommt noch das Ingenieurhonorar, das sich auf etwa 40.000 Euro beläuft.

Wie mehrfach im Gremium kritisiert wurde, konnte das Vorhaben nicht gemeinsam mit der ohnehin vom Rhein-Neckar-Kreis geplanten Straßensanierung der K 4108 ausgeführt werden. Dies war nämlich zunächst so vorgesehen und hätte der Gemeinde Schönbrunn gut 25.000 Euro sparen können. Die nach Schwanheim führende Verbindung ist von der Schönbrunner Straße bis zur Einmündung ins Ferienhausgebiet "Älmel" in einem desolaten Zustand. Die dahinter liegende Strecke wurde in den letzten Jahren vom Kreis in zwei Abschnitten bereits ausgebaut. Der nun anstehende dritte Abschnitt wurde mehrfach verschoben. Denn da sitzt auch die Gemeinde mit im Boot. Mal fehlten der die notwendigen Mittel, mal lag’s am noch zu tätigenden Grunderwerb für den geplanten Gehweg. Alles war schließlich in trockenen Tüchern- so schien es zumindest eine Zeit lang.

Doch im Zuge der Voruntersuchungen für den Straßenausbau fand ein vom Rhein-Neckar-Kreis beauftragtes Ingenieurbüro ein Echsenvorkommen. Und schon waren die Zeitpläne über den Haufen geworfen. Mindestens bis zum Jahr 2020 dauere es, so die Auskunft von der Heidelberger Behörde, bis die Echsen vergrämt seien. Doch die Gemeinde steht im Zugzwang, will sie nicht hohe Zuschüsse für Kanal- und Wasserleitungen verlieren. Denn die Zusage wurde bereits verlängert, weitere Zeit wollte man seitens des Regierungspräsidiums nicht geben. Also entschied man sich "schweren Herzens", die Tiefbauarbeiten dieses Jahr anzugehen und die Fahrbahndecke danach wieder provisorisch zu verschließen. Dann soll irgendwann eine vom Kreis beauftragte Firma anrücken, um die Straße wieder aufzureißen und die eigentliche Sanierung zu starten - was im Rat für Kopfschütteln sorgte. Zumal auch die Anwohner dann gleich zwei Mal eine Baustelle vor der Haustüre haben. Und besagte Zusatzkosten trägt der Steuerzahler, weswegen wohl auch Karin Koch (CDU) und Jürgen Bayer (FW) dem Beschlussantrag ihre Zustimmung verweigerten.