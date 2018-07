Wenn es zur Kartoffelernte ging, packten in der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde viele mit an. Dieses und viele weitere historische Fotos sind in einer Ausstellung zu sehen. Fotos: Gemeinde Schönbrunn

Schönbrunn. (me) 650-jähriges Bestehen feiert der Schönbrunner Ortsteil Schwanheim in diesem Jahr. Im Mai gab es zur Kerwe bereits einen historischen Umzug. Am Freitag gehen die Feierlichkeiten mit einem Festabend in der Schwanheimer Kirche weiter.

1368 wurde Schwanheim erstmals in einer Urkunde erwähnt. Die frühere Bezeichnung "Schwanden" für das heutige Schwanheim verweist auf die Waldrodung, mit der das Gebiet dort einst urbar gemacht wurde, schreibt Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey in seinem Grußwort zum anstehenden Festabend. Schwanden kommt vom altdeutschen Wort "swanden", das für Waldrodung steht. Siedlungs- und Landwirtschaftsfläche habe in den Wäldern vor 650 Jahren nur durch Rodung gewonnen werden können. In der Folge wurde "Schwanden" zum "Heim der Schwander". Von 1369 an gehörte Schwanheim mit Ausnahme eines Gutes des Grafen Raban von Helmstadt zum Schloss Minneburg.

Ortsname geht auf die Rodung zurück

Nach 1514 besaß die Kurpfalz zwei Drittel der Gemeinde, der Rest war im Besitz Hans von Heinistadts. Nach einem Dokument aus dem Jahr 1549 hatten das Geschlecht "von Habern" mit Schloss Minneburg, die Kurpfalz und Adam von Helmstadt die Herrschaft in und um Schwanheim.

Über die historische Entwicklung Schwanheims von der urkundlichen Ersterwähnung über die unterschiedlichsten und wechselvollen Herrschaftsverhältnisse sowie die politischen und administrativen Verflechtungen wird der Eberbacher Stadtarchivar Rüdiger Lenz in seinem Festvortrag am Freitag in der Schwanheimer Kirche berichten. Anschließend werden bei einem Empfang im Dorfgemeinschaftshaus alte Lichtbilder an die längst vergangenen Zeiten in der früher landwirtschaftlich und vom Bauhandwerk dominierten Gemeinde erinnern.

Zur Glockenweihe ging es einst in einem feierlichen Umzug durch die Gemeinde.

"Mit der Bevölkerung und allen Gästen wollen wir in diesem Jubiläumsjahr die Verhältnisse, die wirtschaftlichen Gegebenheiten, das soziale Gefüge sowie Sitten und Brauchtum im früheren Schwanheim und damit auch stellvertretend in vielen Dörfern des Kleinen Odenwald möglichst greifbar erfahren und erleben", schreibt Bürgermeister Jan Frey, "anknüpfend an den beeindruckenden historischen Umzug als Auftaktveranstaltung sollen die weiteren Aktivitäten zur 650-Jahr-Feier in der Gemeinde und der Region noch lange unvergessen bleiben."

Am Festabend wirken um 19 Uhr in der Schwanheimer Kirche neben Rüdiger Lenz, der den Festvortrag hält, auch der Männergesangverein und die "Töchter Schwanheims" mit. Die Festschrift wird ebenfalls vorgestellt. Im Anschluss an den offiziellen Teil wird zur Eröffnung der Bilderausstellung und einem Empfang in das Dorfgemeinschaftshaus in der Herzstraße 16 eingeladen. Die Ausstellung ist auch am Sonntag, 15. Juli, von 9 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.