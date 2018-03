Bei der Schlittenhunde-Weltmeisterschaft in Schweden holten Angelika Merkel und Christof Diehl mit ihren Tieren Medaillen. Foto: privat

Eberbach. Bei den Schlittenhunde-Weltmeisterschaften im schwedischen Sveg errangen zwei Eberbacher Sportler Edelmetall: Angelika Merkel holte Silber, Christof Diehl Bronze. Dagmar Wojcik errang einen starken sechsten Platz.

Angelika Merkel sicherte sich mit drei Läufen in der Acht-Hundeklasse den zweiten Platz hinter Seriensieger Stepan Krkoska aus Tschechien. Christof Diehl erreichte in der Offenen Klasse mit mehr als acht Hunden den dritten Platz. Der dritten deutschen Meisterin aus Eberbach, Dagmar Wojcik, reichte es nicht ganz für einen Podestplatz. Mit einem starken sechsten Platz in der Vier-Hundeklasse konnte sie aber den Anschluss zur Spitze halten.