Von Marcus Deschner

Oberzent-Schöllenbach/Eberbach. Mittlerweile begonnen haben die Arbeiten zur Erneuerung der Euterbachbrücke im hessisch-badischen Grenzweg beim Schöllenbacher Friedhof. Das ursprüngliche Bauwerk, das über die Itter führte, stammte aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und hatte eine Tragkraft von nur 13 Tonnen. Was zwangsläufig zu Schwierigkeiten führte, wenn rund um den kleinen Ort Bäume gefällt und diese dann von Holzlastern abgeholt werden mussten.

Ebenso während der mittlerweile längst fertigen Erschließungsmaßnahme des kleinen Neubaugebiets "Im Hochfeld" in Badisch-Schöllenbach. Denn dazu mussten schwere Baufahrzeuge in den zu Eberbach gehörenden Ortsteil fahren. Folglich wurde die damalige Brücke bereits vor Jahren mit Stahlsprießen abgestützt, damit es nicht durch Einstürze zu unerfreulichen Ereignissen kam.

Allerdings war dies eben nur eine Notlösung. Also plante man neu. Die bisherige Brücke wurde abgerissen, derzeit werden die alten Fundamente ertüchtigt. Dann sollen Betonfertigteile aufgesetzt werden. Derzeit ist man mit der Maßnahme etwas in Verzug, so dass jetzt mit einer Gesamtfertigstellung "Mitte des Jahres" gerechnet wird. Freilich kommt’s momentan für Autofahrer, die vom hessischen in den badischen Teil Schöllenbachs oder umgekehrt gelangen wollen, zu Umwegen. Die müssen ebenso wie Besucher des Eutersees den Weg über Hesselbach nehmen. Für Fußgänger wurde eine Behelfsbrücke errichtet.

Auf etwa 220.000 Euro wurden die Gesamtkosten für die Maßnahme beziffert. Davon übernimmt mit 65 Prozent das Land Hessen im Rahmen der Flurbereinigungsmaßnahme Kailbach-Schöllenbach den Löwenanteil. Den Rest teilen sich die Städte Oberzent und Eberbach. Damit die grenzüberschreitende Bedeutung der Brücke klar wird, sollen am Geländer Wappen beider Städte angebracht werden.