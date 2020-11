Rockenau. (cum) Corona trifft etliche Vereine hart: Beisammensein ist kaum möglich, Clubheimbetriebe sind eingestellt. Veranstaltungen und Feste, die oft dazu dienen, die Clubkasse zu füllen, um den Verein über Wasser zu halten, sind abgesagt. Doch Not macht erfinderisch: Weil sie dieses Jahr ihre Plätzchen nicht auf dem abgesagten Eberbacher Weihnachtsmarkt verkaufen kann, geht die SG Rockenau eben an zwei Samstagen auf den Wochenmarkt. Am 21. und 28. November schlägt der Fußballverein auf dem Leopoldsplatz am Germania-Denkmal einen Stand auf und bietet dort abgepacktes Weihnachtsgebäck aus Rockenauer Heimarbeit an.

Um das beliebte Weihnachtsgebäck auch dieses Jahr wieder unter die Leute bringen zu können, liefen in Rockenau schon die Backöfen heiß. Abgepackt wurden die Plätzchen unter strikter Einhaltung von Hygieneregeln im Rockenauer Sportheim. Die Organisatorinnen Nina Zimmermann und Marina Hauck achteten penibel darauf, dass dort stets nur Zwei-Haushalte-Teams mit dem Eintüten beschäftigt waren. Mehr als 200 Päckchen mit Plätzchen wurden gepackt. Über 40 verschiedene Sorten wurden auf die Päckchen verteilt: Spritzgebäck, Hildabrötchen, Vanillekipferl, Zimtsterne, Rumkugeln...

Nachdem bereits Eberbacher Frühling, Brunnenfest und Weihnachtsmarkt ausgefallen sind, sind die Einnahmen aus dem Plätzchenverkauf für den gut 300 Mitglieder zählenden eigenständigen Fußballverein finanziell überlebenswichtig. Dafür legen sich die Rockenauer mächtig ins Zeug. Ursprünglich war auch in der Überlegung, die Plätzchen online zu verkaufen und zu verschicken. Das wäre allerdings mit einigem Aufwand verbunden gewesen. Nun geht es eben zweimal samstags auf den Wochenmarkt. Sollte dann noch etwas übrig bleiben, sollen die restlichen Plätzchen telefonisch bestellt und abgeholt werden können.