Von Marcus Deschner

Rockenau. Ein närrisches Programm der Extraklasse bot knapp fünf Stunden lang der Club Eulenspiegel bei seiner ersten Prunksitzung in der Rockenauer Festhalle. Büttenreden, Showeinlagen und Gardetänze wechselten sich ab, das Publikum in der nahezu ausverkauften Halle war begeistert. Kaum eine Gruppe durfte ohne Zugabe von der Bühne. Gekonnt-locker moderiert wurde das Ganze wieder von Steffi Müller-Heun und Präsident Dieter Redder.

Getreu dem diesjährigen Kampagnemotto, das auch den Jahresorden ziert, unternahm man mit den Gästen eine Reise über den großen Teich nach New York. Zu Beginn der Veranstaltung gratulierte Redder Bürgermeister Peter Reichert, der just an diesem Samstag seinen 55. Geburtstag feierte und als Massai verkleidet mit Gattin Cornelia gekommen war. Für das "Geburtstagskind gab’s eine flambierte Torte und Blumen. Reichert "revanchierte" sich später, indem er Redder den "Lachenden Eber" verlieh.

Nach dem Einmarsch der Elferräte wirbelte Tanzmäuschen Livi Zimmermann flott über die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Eulenknappen fachsimpelten mit ihren amerikanischen Kollegen und stellten dabei fest, dass der "Burger King" hierzulande eigentlich der Bürgermeister ist. "Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht, auf geht’s….", wurde lauthals gesungen. "Till" Angela Frömming kam gerade aus New York und musste lapidar feststellen: "Doch schöner ist’s in Rockenau". Als Freiheitsstatuen und Äpfel verkleidet begeisterten die Eulenküken. Dann schlug die Stunde von Nachwuchstalent Hannes Zimmermann. Der plauderte nicht nur von seinem Familienleben und seinen nervigen Geschwistern, sondern kam auch auf die große Welt zu sprechen: " Auch wer in der Schule pennt, wird später einfach Präsident", zündete er eine Spitze in Richtung USA.

Eulenspiegel-Prunksitzung - die Fotogalerie











Eine Augenweide war das Solisten-Medley von Jule Bettinghausen und Sophia Wierz. Bei "Stand up fort he champions" hielt’s die Gäste nicht mehr auf den Stühlen. Schmissig wurd’s dann als Dennis und Wastl in Gestalt von Hausmusiker Dennis Nussbeutel und Johann Bachl in die Bütt kamen. "Dess bayrische Bier un dess Reinheitsgebot, dess iss unser flüssig Brot", stellten die beiden deutlich klar. Die Eulenfunken brillierten mit einer Einlage. "The greatest show of broadway" zeigten die Nachteulen, bevor’s in die knapp einstündige Pause ging.

Zum Auftakt der zweiten Halbzeit durfte man mit dem Männerballett "ab in den Süden" reisen. Die Piloten und Stewardessen ließen mit Reinhard May auch wissen, dass "die Freiheit über den Wolken wohl grenzenlos sein muss". Die Gruppe gibt’s heuer seit zwei Mal elf Jahren. Schneewittchen Tina Kämmler traf im Lebkuchenhaus auf Hexe Sarah Zimmermann. Schließlich rief man im Märchenland den Generalstreik aus. Grazil tanzten dann die Eulensterne auf der Bühne. Carola Zimmermann war nur ungern in die Rolle des Prinzen geschlüpft, hoffte aber auf eine schöne Prinzessin. Doch Fehlanzeige: "Dann kam der liebliche Traum, was ein Segen, ein Trampeltier ist Gold dagegen", giftete sie in Richtung ihrer "besseren Hälfte" Sandra Dietz. Man stritt sich, dass die Fetzen flogen. Und schon war die Zeit von "Taucherwastl" Johann Bachl gekommen, der wieder einmal den trüben Fluten des Neckars entstiegen war und den beschwerlichen Weg zur Halle zurückgelegt hatte. Der knüpfte sich unter anderem erneuerbare Energien, "freitags for future" und "Greta Thunfisch" vor.

Kurz vor Mitternacht gab’s dann seinen Klassiker "Kaulquappesocke" inklusive neu gedichteter Bürgermeister-Strophe. Ein Hingucker waren die "Flames", die nach Feueralarm zu Wolle Petrys "Der Himmel brennt" als Feuerwehrleute rasch löschten.

"Ich war noch niemals in New York" läuteten die Singeulen das Finale ein, zu dem sich alle 126 Aktiven auf die Bühne begaben.