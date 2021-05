Unfälle mit Pedelecs tauchen 2020 erstmals erkennbar in der Eberbacher Unfallstatistik auf. Aber der Boom der Elektro-Räder fängt ja auch gerade erst an. Foto: pa

Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Im Jahr 2020 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eberbach insgesamt 442 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtsachschaden von 480.739 Euro. Damit passierten 15 Prozent oder 78 Unfälle weniger als 2019 und viel weniger als im Mittel der vergangenen fünf Jahre. Die Polizei sieht dabei allerdings vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie am Werk: Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Infrastrukturzweigen, Arbeiten im Home Office. Kurzum: Es waren deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs.

Wie der aktuelle Bericht ausweist, sind Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahr aber um zwei auf 40 Unfälle gestiegen. Zehn Personen wurden dabei schwer verletzt. Nur Todesopfer waren im Straßenverkehr glücklicherweise nicht zu beklagen.

Insgesamt 108 Mal entfernten sich Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, das war jeder Vierte. Und die Polizei konnte nur 26 dieser Verkehrsunfallfluchten nachträglich aufklären, die Aufklärungsquote sank von 35 auf 24 Prozent. Auch hier sieht die Polizei zu einem nicht geringen Teil Corona im Spiel, denn da sich weniger potenzielle Zeugen auf der Straße aufhielten, gingen Parkremplern und Co. mehr Bagatellunfälle durch.

Die Betrachtung nach Risikogruppen im Straßenverkehr ergibt 2020 folgendes Bild. An fünf Unfällen (plus 2) waren Kinder unter 14 Jahre beteiligt, eines verletzte sich dabei schwer. An insgesamt 30 Verkehrsunfällen waren junge Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt, in fast 57 Prozent dieser Fälle, also bei 17 Unfällen, waren diese jungen Fahrer auch die Hauptverursacher. Dabei wurden sieben Personen verletzt. Befunde, die allerdings nicht aus dem Rahmen der letzten fünf Jahre fallen, wie die Polizei feststellt.

Senioren über 65 Jahre waren 2020 an 31 Unfällen beteiligt, 18 Mal waren sie für diese Unfälle selbst verantwortlich, also deutlich seltener als in den Vorjahren. Insgesamt zwölf ältere Menschen verunglückten im Jahresverlauf im Straßenverkehr, zwei von ihnen schwer.

Verkehrsteilnehmer auf Fahrrädern waren in lediglich 14 der 442 Unfälle verwickelt. Die Zahl derer, die sich dabei verletzten, ist mit 13 aber sehr hoch. Zwei Radler trugen schwere Verletzungen davon. Fünf dieser Unfälle passierten Fahrern von Pedelecs, die sich dabei allesamt leicht verletzten. Erstmals 2020 tauchen die batteriebetriebenen Räder damit erkennbar in einer Eberbacher Unfallstatistik auf.

Stark rückläufig war im letzten Jahr die Zahl der Unfälle, in die motorisierte Zweiräder verwickelt waren. Sie lag bei nurmehr 10 (minus 5). Allerdings änderte dies nichts an der Zahl der dabei verletzten Personen: Die blieb bei neun, unverändert auch in Bezug auf die vier schwer verletzten Biker.

Bei ihrer Ursachenforschung stößt die Eberbacher Polizei erneut auf unangepasste Geschwindigkeit als Unfalltreiber Nummer 1. Insgesamt 21 Unfälle waren darauf zurückzuführen, die Folge waren sieben schwer und zwei leicht verletzte Personen. Alkohol und Drogen spielten im Unfallgeschehen dagegen eine geringere Rolle. Trotz coronabedingt geschlossener Kneipen hatten die flüssigen Rauschmittel am Steuer aber sieben, und damit zwei Unfälle mehr zur Folge als 2019. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Im Zuge ihrer routinemäßigen Kontrollen zogen Eberbacher Beamten 16 Fahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten, rechtzeitig aus dem Verkehr und verpassten ihnen Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 23 Mal wurden Kfz-Lenker unter Drogeneinfluss erwischt und angezeigt.

Die Tatsache, dass weniger Unfälle 2020 nicht etwa weniger, sondern gleichbleibend viele Verletzte im Straßenverkehr forderten, gibt Eberbachs Polizei für 2021 ein klares Ziel vor, wie es im Fazit heißt: Schwere Verkehrsunfälle mit Personenschaden deutlich zu reduzieren. Und dabei will sie durch das Ineinandergreifen von Prävention und Verkehrsüberwachung den Hebel da ansetzen, wo die meisten Unfälle am Steuer herrühren: bei überhöhter Geschwindigkeit, Ablenkung und Fahrtüchtigkeit.