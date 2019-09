Fertig fürs Schülerdasein: 179 Buben und Mädchen starten Ende der Woche ihre Schülerlaufbahn an Grundschulen im hiesigen Raum. In Klassen mit maximal 22 Mitschülern. In Hirschhorn gibt es wieder nahezu familiäre Verhältnisse. Foto: pa

Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Die Abc-Schützen sind im Anmarsch! 179 kleine Jungen und Mädchen nehmen in dieser Woche mit bunten Schultüten Kurs auf die vier Grundschulen in unserem Raum. In Willkommensfeiern am Freitag und Samstag werden sie von den Schulgemeinschaften in Empfang genommen und auf die Klassen verteilt. Soweit bekannt, sind Buben mit 94 gegenüber 79 Mädchen diesmal in der Überzahl.

Obwohl das Regierungspräsidium Karlsruhe auch für dieses neue Schuljahr wieder deutlich steigende Erstklässlerzahlen im Schulamtsbezirk Mannheim meldet, sinken die Zahlen in Eberbach wieder ab. In den zwei großen städtischen Grundschulen am Ort beginnen heuer 16 Kinder weniger als im Vorjahr (191) ihre Schullaufbahn, Hirschhorn und Schönbrunn mit eingerechnet verringert sich das Minus insgesamt auf 12. Allerdings ist es so, dass die Erstklässlerzahlen seit 2009, als sie regional erstmals unter die 200er-Marke rutschten, im Schnitt 177 betrugen, und der neue Jahrgang damit fast genau im Mittel liegt.

Die Dr.-Weiss-Schule als größte Grundschule im Raum wird am kommenden Samstag um 10 Uhr 66 Abc-Schützen einschulen: 27 Mädchen, 39 Jungs. Weil das genau zehn weniger sind als im Vorjahr, gibt es drei kleinere erste Klassen mit 22 Kindern, die gemeinsam ins Schülerleben starten.

In der neuen Grundschulförderklasse mit schulpflichtigen, aber noch förderbedürftigen Kindern ändert sich zahlenmäßig nichts: Hier schließen erneut 16 Neulinge - 7 Mädchen, 9 Buben - Bekanntschaft mit dem Schülerleben. Und sechs Neuanmeldungen liegen in der Dr.-Weiss-Schule fürs Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) vor, mehr als in den Vorjahren. Diese Kinder werden bereits am Freitag eingeschult.

Stark zurückgegangen sind die Erstklässlerzahlen diesmal in der Steige-Grundschule im Norden der Neckarstadt. Lediglich 40 Kinder, je zur Hälfte Jungen und Mädchen, werden hier am Samstag um 10 Uhr zur Schulgemeinschaft stoßen. Im vergangenen Schuljahr konnte die Grundschule noch 52 Neulinge begrüßen. Die Unterrichtssituation in zwei Klassen gestaltet sich für diese Erstklässler aber entsprechend günstiger: Lediglich 20 Schulanfänger müssen sich in diesem Jahrgang ihre Klassenlehrer teilen.

Eine Vorbereitungsklasse (VKL) für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse wird es 2019/20 in keiner der Eberbacher Grundschulen geben. In der Weidenstraße wird zwar ein Zustandekommen derzeit noch nicht ausgeschlossen, doch würde es sich in diesem Falle nicht um eine spezielle Schulanfänger-, sondern um eine jahrgangsübergreifende Klasse für ältere Schüler handeln.

In der Bildungswerkstatt Schönbrunn werden am Freitag, 10 Uhr, 24 Abc-Schützen empfangen und in die jahrgangsübergreifenden Klassen aufgenommen, das sind fünf mehr als im Vorjahr. Wie in der Steige-Grundschule, ist auch hier das Geschlechterverhältnis völlig ausgeglichen: zwölf Jungs, zwölf Mädels.

In der hessischen Nachbarstadt Hirschhorn dürfen sich die Nesthäkchen wieder auf eine nahezu familiäre Einschulungssituation freuen. 27 Abc-Schützen sind in der Neckartalschule angemeldet, 14 Buben, 13 Mädchen. Und sie bekommen das Rechnen, Schreiben und Lesen wie gewohnt in zwei - auch für hessische Verhältnisse - kleinstmöglichen Klassen beigebracht. Die bezüglich Ferienregelung an die baden-württembergischen Nachbarn angeglichene Schule besuchen auch Kinder aus dem Eberbacher Ortsteil Brombach sowie aus Heddesbach. Allerdings sind diesmal nur drei Neuanfänger aus dieser Ecke dabei: zwei aus Brombach, einer aus Heddesbach.

Info: Den Einschulungsfeiern am Freitag und Samstag, 13./14. September, gehen in sämtlichen Schulen ökumenische Gottesdienste voran. Sie beginnen eine Stunde vor den Feiern.