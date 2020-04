Christus am Kreuz in der Karwoche: Diese Sandsteinkruzifixskulptur befindet sich außen am Chor der Eberbacher katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Region Eberbach. Dieses Jahr ist alles anders. Auch die Kirchen sehen sich durch die Coronakrise vor besondere Herausforderungen gestellt. Pfarrerinnen und Pfarrer befinden sich im Home-Office, Dienstgespräche erfolgen per Videokonferenz, Kontakte zu den Menschen ihrer Gemeinden laufen über Telefon oder E-Mail.

Katholische Gottesdienste finden im kleinen Kreis Hauptamtlicher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, evangelische entfallen ganz.

Kirchen dürfen – sofern sie geöffnet sind – nur von wenigen Personen gleichzeitig zum persönlichen Gebet betreten werden. Karwoche und Ostern – das höchste Fest der Christenheit – müssen heuer im eigenen Wohnzimmer begangen werden.

Textblätter mit geistlichen Impulsen, Liedern und biblischen Lesungen liegen dazu in den Kirchen aus oder werden in die Briefkästen betagter Gemeindemitglieder gesteckt.

Im Fernsehen und über Internet lassen sich Gottesdienste aus fernen Kirchen ins eigene Heim holen.

Wie aber wollen die Pfarrer in diesen Tagen den Gemeindemitgliedern ein Stückchen Nähe zu "ihrer" Kirche vor Ort vermitteln? Insbesondere die evangelischen Gemeinden der Region haben dazu die digitalen Medien für sich entdeckt und keine Mühen gescheut, um den Menschen ein wenig kirchliche Heimat in die Wohnstuben zu bringen.

Eberbach, evangelisch: Hier können Gläubige mit Internetzugang zu Karfreitag und Ostern Video-Gottesdienste aus der Michaelskirche online abrufen. Gestaltet wurden sie von Dekan Ekkehard Leytz (Karfreitag) und Pfarrer Gero Albert (Ostern), musikalisch mitgestaltet von Bezirkskantor Andreas Fauß an der Orgel sowie von Gemeindemitgliedern an Flöte, Trompete und mit Gesang.

Pfarrerin Anja Kaltenbacher hat zwei kleine Einheiten für Kinder zu Passion und Ostern aufgenommen. Und in der Osternacht wird ein Video-Clip festhalten, wie Pfarrer Leytz die neue Osterkerze am Osterfeuer entzündet und zu Orgelmusik in die Michaelskirche trägt. Links zu allen Beiträgen werden auf die Homepage der Eberbacher Kirchengemeinde www.ekieber.de gestellt und können dort zu den Feiertagen abgerufen werden.

Hirschhorn, evangelisch: Gemeindemitglieder erhalten von Pfarrer Jörg Awischus Impulse für Hausandachten unter anderem per Rund-Mails und über die Homepage.

Am Nachmittag des Ostersonntags besteht Gelegenheit, sich unter Beachtung der Corona-Schutzvorschriften an der Osterkerze in der geöffneten Kirche das Osterlicht abzuholen. An Karfreitag und Ostersonntag werden außerdem die Gottesdienste des Hirschhorner Vikars Alexander Muth aus dessen Heimatgemeinde Buchenau im Lahntal live ge- streamt und über einen Link auf der Homepage der Hirschhorner Kirchengemeinde www.suedkurve-ekhn.de zugänglich sein. Denn: "Man kennt die Stimme und das Gesicht – je mehr Lokalkolorit da ist, desto mehr spricht es die Menschen an", ist Awischus überzeugt.

Schönbrunn, evangelisch: Auch hier will man "neue Wege" gehen, um in der Krise den Menschen so nah wie möglich zu kommen. Texthefte für Andachten zu Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag sowie kleine Osterkerzen liegen derzeit vor den Kirchen in Schönbrunn und den Ortsteilen zum Mitnehmen bereit. Kirchenglocken laden an diesen Tagen ein, zu Hause an den Andachten teilzunehmen, die je ein Gemeindevertreter in den Kirchen lesen wird.

Außerdem haben Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann und Vikarin Alison Albert Videoandachten zu den Textblättern mit Lesungen, Liedern zum Mitsingen, Impulsen, Gebeten und einem Segen erstellt. Die 20-minütigen Videos sind zu den jeweiligen Feiertagen über die Homepage der Kirchengemeinde www.kg-schoenbrunn.de abrufbar.

Hirschhorn, katholisch: Der Pfarrer der Pfarrei Neckartal, Pater Joshy, und seine Ordensbrüder schließen bei ihrer allmorgendlichen Messfeier im Kapitelsaal des Karmeliterklosters die Gebetsintentionen Einzelner, die Gemeinde und die ganze Welt ein. Auch die Liturgie zu den Feiertagen muss dieses Jahr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Für die Gemeindemitglieder hat Pater Joshy "Haus-Gottesdienste" zusammengestellt. Sie liegen in Hirschhorn in der Ersheimer und in der Marktkirche aus. Darüber hinaus wollen die Patres den Gläubigen die – wenn auch zeitlich verzögerte – virtuelle Teilnahme an ihrer internen Osternachtfeier ermöglichen. Das entsprechende Video wird ab Ostersonntag auf der Homepage der Pfarrei www.bistummainz.de/pfarrei/neckartal/ zu sehen sein.

Eberbach, Neckargerach, Waldbrunn, katholisch: Mit einem in den Kirchen ausliegenden Osterbrief wendet sich Pfarrer Pavo Ivkic an die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Edith Stein.

Darin lädt er ein, sich an Gründonnerstag um 19.30 Uhr und in der Osternacht um 21.30 Uhr im Gebet mit der jeweiligen liturgischen Feier zu verbinden. Die Karfreitagsliturgie findet in allen Kirchen um 15 Uhr statt.

Darüber hinaus erinnert Pfarrer Ivkic an die Möglichkeit, die Gottesdienste im Freiburger Münster im Internet unter www.ebfr.de/livestream oder die Fernsehgottesdienste aus Rom mit Papst Franziskus mitzufeiern.