Von Martina Birkelbach

Eberbach. Kuckuckskartenvorverkaufsansitzer müssen in diesem Jahr umziehen, aber das hat auch einige Vorteile. Über die geänderten Örtlichkeiten haben wir mit Udo Geilsdörfer, dem Präsidenten der KG Kuckuck, gesprochen.

Herr Geilsdörfer, wir sind verwirrt, gar sind wir schockiert: Der Kartenvorverkauf für die drei Prunksitzungen der KG Kuckuck findet am Samstag, 2. Februar, von 11.11 bis 14.11 Uhr im Kuckucksnest statt. Ist das Wort "Kuckucksnest" ein Druckfehler? Sollte da nicht wie bereits seit 100 Jahren "Stadthalle", bzw. "Restaurant Am Leopoldsplatz" stehen?

Nein, liebe RNZ/EZ, das ist kein Druckfehler. Narren verursachen keine "Duckfehler". Wir sind halt Narren. Im gefühlten hundertsten Jahr des Kartenvorverkaufs wollten wir den Ort des Kartenvorverkaufs ändern. Unser eigenes Vereinsheim, das allseits bekannte und beliebte "Kuckucksnest" bietet sich da bestens an, zumal dort genügend Parkplätze vorhanden sind. Die Eberbacher Tiefgarage ist ja bekanntlich gesperrt. Man hat also quasi die Möglichkeit des "KG Kuckuck drive". Also: Bequem mit dem Fahrzeug zum Jahnplatz fahren. Dann raus aus dem Auto, gewünschte Karten holen und wieder rein ins Auto. Das ist Fortschritt!

Warum wechseln Sie mit dem Kartenvorverkauf von der Stadthalle in das Kuckucksnest?

Wir waren immer zufrieden mit dem Vorverkauf in der Stadthalle und wollten etwas Neues ausprobieren. Aber auch das Kuckucksnest am Jahnplatz liegt äußerst verkehrsgünstig und ist zudem noch äußerst parkplatzfreundlich. Ich erwähnte das schon oben. Auch liegen wir jetzt verkehrsgünstiger für alle, die in Eberbach Nord einkaufen. Also erst Shopping - dann auf zur KG Kuckuck.

Und was ist mit der Uhrzeit? Seit 100 Jahren heißt es 8 bis 12 Uhr….jetzt so plötzlich geht’s um 11.11 Uhr erst los?

Hier tragen wir den Langschläfern und den Vorhereinkäufern Rechnung. Also erst ausschlafen oder einkaufen und dann bei der KG Kuckuck Karten für die drei sensationellen Sitzungen erwerben. 11.11 Uhr ist zudem die richtige Narrenzeit.

Nun zur essenziellsten Frage: Was wird aus den "Ansitzern"? Also aus jenen Menschen, die sich seit 100 Jahren alljährlich schon donnerstags zum Ansitzen treffen (meist im Schichtdienst)? Aus den Menschen, die oft zwei kalte Nächte draußen vor der Stadthalle und zwei Tage im etwas wärmeren Foyer verbracht haben; sitzend, schauend, strickend, lesend, lachend auf den Kartenvorverkauf wartend? Nehmen Sie diesen Ansitzern ihren Ansitzertreffpunkt oder ist das Ansitzen auch beim Kuckucksnest möglich (wenn ja: ist es dort auch kalt oder eher warm) oder wie stellen Sie sich das vor?

Die Ansitzer werden auch am Kuckucksnest ansitzen können. Das Kartengroßwild kann ab 11.11 Uhr geschossen werden. Der Stimmung wird das keinen Abbruch tun. Gegen die Kälte werden sich die geeigneten Gegenmaßnahmen finden lassen. Am Kuckucksnest ist es immer schön warm, weil wir Kuckucke heiß auf die vor uns liegende Kampagne sind. Da wird es sicher wieder heiß hergehen.

Wann sind denn überhaupt die drei Sitzungen der KG Kuckuck?

Wie, Sie wissen das nicht? Das muss aber in die Zeitung! Unsere Prunksitzungen sind am 16., 22. und 23. Februar. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Am 17. Februar findet die Kinderfastnacht statt, die natürlich kindgerecht um 14.11 Uhr startet. Diese Termine dürfen in keinem Terminkalender fehlen.

Lohnt es sich denn überhaupt, eine Karte zu kaufen?

Für unsere Sitzungen lohnt es sich unbedingt immer Karten zu kaufen. Teilweise gibt es sogar Wiederholungstäter, die zu mehreren Sitzungen, manche auch zu allen dreien, kommen (ist wirklich schon dagewesen). Drei sensationelle Sitzungen warten auf ihre Zuschauer. Das kann ich so, im Namen aller Aktiven der KG Kuckuck, versprechen. Alles, was wir zeigen ist hausgemacht, das macht die Qualität und den Charme aus.

Und wie viele Karten können insgesamt pro Sitzung verkauft werden und wie viele pro Person bzw. Gruppe?

Pro anstehender Person (oder anstehender Gruppe) können pro Sitzung 30 Karten erworben werden.

Herr Geilsdörfer, wir sind nun eigentlich nicht mehr schockiert. Wir freuen uns, dass die Ansitzer auch weiterhin ansitzen dürfen und danken Ihnen vielmals für das freundliche und äußerst offene Gespräch. Möge der neue Kuckuck drive zu einem vollen Erfolg werden!