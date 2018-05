Von Christofer Menges

Eberbach. Den Gelita-Mitarbeitern stinkt's: Erst gab es bei der Aktiengesellschaft einen jahrelangen Rechtsstreit um Dividenden-Zahlungen; die Kosten für die juristischen Auseinandersetzungen lagen bei rund fünf Millionen Euro. Nun hat Großaktionär Peter Koepff, der mit seinen Kindern rund 33 Prozent der Gelita-Aktien hält, Ende März in Neidenstein als Gesellschafter des Heidelberger Konkurrenzunternehmens Gelinova GmbH den Spatenstich für eine neue Gelatine-Produktion gesetzt. Rund zehn Millionen Euro werden dort investiert, 35 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Am Donnerstagmorgen protestieren rund 100 Gelita-Angestellte vor dem Verwaltungsgebäude in Eberbach. Dort trafen sich um 10 Uhr die Aktionäre des in Familienbesitz befindlichen Unternehmens zur Hauptversammlung. Dass beim weltgrößten Gelatine-Hersteller protestiert wird, ist eine absolute Seltenheit: Normalerweise herrscht Ruhe. "Wir sind eine große Familie", sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzender Werner Klose, "50 Prozent der Mitarbeiter sind über 25 Jahre hier. Die Leute, die zu uns kommen, gehen hier in Rente. Gelatine klebt." Klose ist seit 29 Jahren bei Gelita in Göppingen, sein Eberbacher Betriebsratskollege Norbert Taschinski ist seit 35 Jahren dabei.

Doch die Streitigkeiten innerhalb der Aktionärsfamilie und die neue Fabrik des Aktionärs aus dem eigenen Haus im 25 Kilometer entfernten Neidenstein lässt die Sorge um die Arbeitsplätze wachsen.

Schon nächstes Jahr sollen in Neidenstein die Produktionsanlagen installiert werden. Die Befürchtung: Peter Koepff nutzt die Gewinne aus seinen Gelita-Aktien, für die die Gelita-Leute arbeiten, dazu, seine Konkurrenzfirma Gelinova aufzubauen. Das neue Werk könne wiederum zu einer Abwerbung ohnehin schon rarer Fachkräfte führen. "Gelita-Gewinn = Aktionärsgewinn = Geld für Gelinova = Konkurrenz für Gelita-Mitarbeiter" steht auf einem Transparent an der Einfahrt zum Verwaltungsbau.

"Koepff soll sich entscheiden", sagt Taschinski, "entweder Gelita oder Gelinova." Peter Koepff solle seine Gelita-Anteile zurückgeben, wenn er weiter auf Gelinova setze, fordert Klose. Auch die Kosten des Aktionärsstreits ärgern die Gelitaner: "Die verschlucken Millionen. Da hätte man auch einen schönen Bonus zahlen können", sagt Klose.

Unterstützt wird der Protest in Eberbach von Kollegen aus weiteren Werken des deutschlandweit rund 900 Mitarbeiter zählenden Gelatineherstellers: Die Kleinbusse und Autos kommen aus Minden, Memmingen und Göppingen. Die Aktionäre, Aufsichtsräte und Anwälte, die nach und nach zur Hauptversammlung eintrudeln, werden mit Protestplakaten und einem Trillerpfeifenkonzert empfangen. Um kurz vor halb zehn kommt Hauptaktionär Philipp Koepff, der mehr als 60 Prozent der Gelita-Anteile hält. Er stellt sich den Betriebsräten zum Gespräch und gibt ein kurzes Statement ab. Als "grob geschäftsschädigend" sehe er das Verhalten von Peter Koepff an: "Die Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze und haben mein vollstes Verständnis", sagt der Großaktionär.

Marcus Ostermann, Aktionär aus Hamburg, zeigt sich "überrascht und beeindruckt", wie viele Mitarbeiter sich versammelt hätten, um ihre Sorgen zu artikulieren.

Derjenige, an dem sich der Protest entzündet, Peter Koepff, fährt um 9.40 Uhr im roten Porsche 911 Carrera vor - und unter schrillendem Trillerpfeifenlärm ohne anzuhalten direkt weiter in die Tiefgarage. Mit Beginn der Hauptversammlung um 10 Uhr ist nach gut einer Stunde die Protestaktion vorüber. "Es geht ja nicht darum, die Hauptversammlung zu stören", sagt Taschinski, "es geht darum Flagge zu zeigen, und das haben wir gemacht."