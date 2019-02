Pleutersbach. Der Schützenverein lädt am Samstag, 2. März, ab 20.11 Uhr zum Faschingsrock mit der Eberbacher Band "Steampowered Aeroplane" ins Pleutersbacher Schützenhaus ein. Auf die Ohren gibt’s Hardrock-Songs, tanzbare Rhythm-and-Blues-Nummern, Discosound, Folkrock mit Harp und Mandoline und Rockballaden für die Ewigkeit. Es gibt auch einige neue Stücke zu hören, die von Steampowered in der bandeigenen Art neu arrangiert worden, um direkt vom Gehörgang in die Beine der Zuhörer zu gehen. Die Pleutersbacher Schützen sorgen für die Bewirtung. Fotos: privat