Von Martina Birkelbach

Eberbach. Ohne Strom und teilweise auch ohne Handyempfang mussten am Dienstag alle Eberbacher sowie die Bürger in Pleutersbach, Rockenau und Neckarwimmersbach ausharren. Auch in Lindach gab es zeitweise kein Strom, was aber eventuell auf einen "Folgefehler" zurückzuführen ist.

Wie der für den Strom zuständige Techniker der Stadtwerke Jens Schilla am späten Nachmittag erklärte, lag der Fehler vermutlich in einer 20kv-Leitung in der Neckarbrücke. "Wir können es noch nicht sicher sagen, ob es dort war", betont er. Der Fehler wurde um 8.52 Uhr festgestellt. Danach wurden sukzessive einzelne Stellen umgeschaltet, sodass in einigen Bereichen in und rund um Eberbach ab 10.30 Uhr wieder alles lief. Erst ab 13 Uhr war allerdings "komplett alles wieder in Betrieb".

"Wir waren mit drei Teams im Einsatz", erläutert Schilla. Die Ursachenforschung ist aber noch lange nicht abgeschlossen. "Es gibt neun Kabelstrecken, die alle noch durchgeprüft werden müssen." Schilla schätzt, dass das noch etwa zwei bis drei Wochen dauern wird.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 16.09 Uhr