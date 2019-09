Odenwaldkreis. (RNZ) Der Veranstalter der für heute geplanten Klimaschutzdemonstration in Erbach und Michelstadt teilt mit, dass in Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde der Demonstrationsablauf kurzfristig angepasst wird.

Dies hat zur Folge, dass der lokale und regionale Busverkehr im Odenwaldkreis nicht mehr von den Auswirkungen der Demonstration betroffen sein wird. Die Busse können daher planmäßig alle Haltestellen an den Schulen in Erbach und Michelstadt bedienen.

Im Laufe der Demonstration kann es allerdings noch zu kurzzeitigen Verspätungen und Haltestellenausfällen, insbesondere im CityBus-Verkehr, kommen.

Die Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) bittet alle Fahrgäste um Verständnis.

Update: Freitag, 20. September 2019, 8.51 Uhr

Für erhebliche Behinderungen im Busverkehr des gesamten Odenwaldkreises sorgen wird die für den heutigen Freitag angekündigte Klimaschutz-Demonstration im Rahmen von "Fridays for Future". Die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) rechnet damit vor allem im Bereich von Erbach und Michelstadt zwischen 12 und 15 Uhr. Die OREG bittet alle Fahrgäste um Verständnis und verweist auf Fahrten nach 15 Uhr. Es könne bis in die späten Nachmittagsstunden zu erheblichen Störungen im Betriebsablauf kommen.

Besonders betroffen sind das "Gymnasium Michelstadt", die "Beruflichen Schulen des Odenwaldkreises" sowie die "Theodor-Litt-Schule", deren Abfahrten nach der fünften und sechsten Schulstunde aufgrund von weiträumigen Straßen- und Haltestellensperrungen ausnahmslos entfallen. Ebenfalls betroffen sind die "Schule am Hollerbusch" in Michelstadt und die Erbacher "Schule am Treppenweg" sowie die "Schule am Sportpark".