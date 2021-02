Oberzent/Erbach. (RNZ) 1.724 Menschen sind – Stand Dienstag – im Odenwaldkreis bereits gegen das Corona-Virus geimpft worden. Dabei handelt es sich um den Einsatz mobiler Impfteams in den Pflegeeinrichtungen. Im Kreis-Impfzentrum in Erbach steht nun der Start bevor. Wie bereits von der Hessischen Landesregierung angekündigt, werden die Impfzentren in allen hessischen Kreisen am 9. Februar den Betrieb aufnehmen.

Ab Mittwoch, 3. Februar, können Personen der Priorisierungsgruppe 1 dafür auch Termine vereinbaren. Zu dieser Gruppe gehören vor allem Bürger ab 80 Jahren, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste und bestimmter medizinischer Einrichtungen, etwa Rettungsdiensten oder Intensivstationen.

Die zurzeit Impfberechtigten können ab 3. Februar beide für den vollen Impfschutz nötigen Termine buchen. Es wird mit einer stetigen Impfstofflieferung gerechnet. Termine sollen damit für die nächsten Monate buchbar sein, heißt es in der Mittelung der Erbacher Kreisverwaltung dazu.

Organisiert wird das Anmeldeverfahren vom Land Hessen. Vereinbart werden können Termine online unter www.impfterminservice.de oder www.impfterminservice.hessen.de beziehungsweise unter den Rufnummern 116.117 oder 0611 / 505 92.888.

Bei der Terminvergabe per Telefon wird der Termin auf dem Postweg bestätigt. Bei der Online-Terminvergabe soll es eine Anwortmail geben. Der Odenwaldkreis und der DRK-Kreisverband, die das Zentrum gemeinsam aufgebaut haben und es betreiben, können keine Termine reservieren, da in Hessen ausschließlich eine zentrale Terminvergabe über die vorgenannten Möglichkeiten vorgesehen ist.

Alle zur Impfung erforderlichen Informationen sind auf der Corona-Seite der Kreis-Homepage www.odenwaldkreis.de unter der Kachel "Impfen" zu finden. Ausführliche Infos bietet zudem die Internetseite der Landesregierung www.hessen.de unter dem Link "FAQ".

Der Odenwaldkreis bietet zudem seinen Bürgern, an, sie mit dem "taxOMobil" zu ihrer Wunschzeit zum Impfzentrum zu fahren, wenn sie keine andere Möglichkeit finden. Das Impfzentrum ist mit den Haltestellen "Post" und "Landratsamt" auch gut mit Linienbussen erreichbar, allerdings nur im Rahmen der bestehenden Fahrpläne.

Infos und Anmeldung laufen über die RMV-MobilitätsZentrale in Michelstadt 0 60 61 / 97 99 88 von Montag bis Freitag 8 – 18 Uhr und samstags von 9 – 13 Uhr. eine einfache Fahrt kostet zwischen 2,10 und 5,00 Euro.