Eberbach. (jbd) Einige wenige Stellen gibt es noch in der Stadt, wo die Straßenbeleuchtung noch nicht auf LED umgerüstet ist. In Neckarwimmersbach im kleinen Kuckucksweg zum Beispiel, wo Natalia und Harald Siefert zu Hause sind. Das Ehepaar, das im Verein Odenwaldhilfe für Tschernobyl-Kinder (OTK) Vorsitz führt, ist deshalb am Dienstag mit einer außergewöhnlichen Spende im Rathaus vorstellig geworden: drei LED-Aufsatzleuchten, dazu gedacht, auch im Kuckucksweg schon ab kommender Woche das energiesparende Licht anzuknipsen.

Nur: Wie kommt die OTK als in Weißrussland tätiger humanitärer Hilfsverein dazu, der Stadt Eberbach drei Straßenlaternen im Wert von 450 Euro zu überlassen? Eine Erklärung dafür blieben die Vereinsvorsitzenden natürlich nicht schuldig. Denn so außergewöhnlich die Art dieser Spende, so außergewöhnlich die Art ihres Zustandekommens.

Die Lampen sind das greifbare Resultat des jüngsten auf Hilfe zur Selbsthilfe basierenden OTK-Projekts, umgesetzt in Zusammenarbeit mit einer weißrussischen Firma in Minsk mit dem Ziel, Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu schaffen. In erster Linie soll dies in Mosyr in Belarus geschehen, wo sich die Menschen von den Folgen der Reaktorkatastrophe von 1986 bis heute nicht erholt haben, und wo die OTK sich Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre neueste Firmengründung "Eberbach Polesje" verspricht; erstmals aber auch hier in der Region, wo die Lampen mit dem Siegel "Made in Germany" in der Johannes-Diakonie Mosbach am Ende montagefertig zusammengebaut werden.

Bürgermeister Peter Reichert nahm die Leuchten im Rathaus mit Timo Fuß und Thomas Neubauer von den Stadtwerken in Empfang. Überrascht, wie er sagte, denn aus städtischer Sicht komme das neue Produkt ungefähr zwei Jahre zu spät: "Die Stadtwerke sind mit der LED-Umrüstung schon sehr weit", sprach Reichert seine Zweifel an einem Modellwechsel zu diesem Zeitpunkt offen aus. Wünschte dem Unternehmen aber viel Erfolg: "Es wird einen Markt geben!".

Der OTK komme es vor allem darauf an, die Straßenlaternen im Kuckucksweg künftig auch vorführen zu können, möglichen Kaufinteressenten "zu zeigen, wie sie funktionieren", erklärte Harald Siefert: "Damit hilft uns die Stadt dabei, unser Projekt für Menschen mit Behinderungen zu unterstützen".

Ein weiterer Schritt im vielfältigen OTK-Engagement für die Schwächsten und Benachteiligten führt das Ehepaar Siefert inzwischen schon wieder persönlich in die Mosyr-Region. Eine Woche lang werden die beiden in Begleitung wichtiger Kirchenvertreter, die dem Verein vor Ort zur Seite stehen, Altennachmittage besuchen und dabei an die zweihundert Lebensmittelpakete verteilen.