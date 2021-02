Das Hinweisschild am Marbach-Stausee bezieht sich auf den Gemeingebrauch von Seefläche und Liegewiese aufgrund der Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-Verordnung. Ein Spaziergang rund um See ist aber weiterhin gestattet, auch für die Bakterien gibt es bereits seit Anfang November keine Anzeichen mehr. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Oberzent. Anlage gesperrt, Gesundheitsgefahr, heißt es auf einem Warnschild beim Marbach-Stausee. Zelten, Rauchen, Bootfahren, Grillen, offenes Feuer, Schwimmen: verboten. Bei der Kälte ist sicher niemandem zum Baden zumute, zum Spaziergang rund um den herrlichen See aber sehr wohl. Das ist auch erlaubt, teilt Matthias Sottong, Verbandsgeschäftsführer vom Wasserverband Mümling und Gersprenzgebiet mit.

Das Hinweisschild am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Marbach beziehe sich auf die Nutzung der Seefläche und der Liegewiese. "Es wurde aufgrund der Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-Verordnung noch nicht wieder auf den Normalbetrieb umgestellt", erklärt Sottong weiter. Da die Anlage nach Auskunft des zuständigen Ministeriums als eine einer "Badeanstalt ähnliche Anlage" behandelt wird, ist der Gemeingebrauch der Seefläche und der Liegewiese weiterhin nicht möglich. Und laut Sottong haben sich in der Vergangenheit "durchaus Gruppen auch außerhalb der Badesaison am HRB Marbach getroffen". Erst diese Woche, so teilt er mit, hatte er eine Anfrage zur Nutzung des Sees mit einem Paddelboard – "es gibt also tatsächlich auch zu dieser Jahreszeit Freizeitaktivität auf dem See".

Abgeklungen sei auch die Cyanobakterien-Population, die Ende September festgestellt wurde. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hatte Proben entnommen, nachdem das Wasser im Marbach-Stausee und in der Mümling stark getrübt und grün gefärbt war. Die Proben wurden auf Gesamt-Chlorophyll und Cyanobakterien (auch Blaualge genannt) untersucht. Gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamts informierte dann die Wasserbehörde des Odenwaldkreises über das Ergebnis: Die Konzentration der Cyanobakterien betrug zwischen 27,6 Mikrogramm pro Liter (Mümling in Erbach) und 61,0 Mikrogramm pro Liter (Ablauf Marbachstausee).

Die Untere Wasserbehörde bat dann die Bevölkerung um entsprechende Vorsicht, da der Kontakt mit dem Wasser gesundheitsgefährdend sein konnte – für Menschen und auch für Nutz- und Haustiere (wir berichteten). Laut Verbandsgeschäftsführer Sottong stand die Massenvermehrung der Bakterien "im Zusammenhang mit der Wassertemperatur und dem Nährstoffeintrag". Er betont: "Anfang November waren keine Anzeichen der Bakterien mehr zu erkennen".