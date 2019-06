Mit Schildern wird in der Oberzent an Bäumen gewarnt, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Foto: Stadt Oberzent

Oberzent. (me) Der Eichenprozessionsspinner macht sich in der Oberzent breit. Nach Rückmeldungen von Bürgern geht die Stadtverwaltung in diesem Jahr von deutlich gestiegenem Befall von Eichen im gesamten Gemeindegebiet aus. Nun sagt sie dem Nachtfalter und seinen Raupen den Kampf an.

Zuletzt wurden laut Stadtverwaltung an Spielplätzen, Kindergärten, Schulen und stark frequentierten Gehwegen die Raupen des Spinners von einer Fachfirma mit einer biologischen Flüssigkeit verklebt und abgetötet. Die Nester sollen, soweit erreichbar, abgesaugt werden. Bekämpft werden sollen die Schmetterlinge, deren Haare beim Menschen Hautreizungen und Atembeschwerden hervorrufen können, vor allem in den Kerngebieten der Stadtteile.

"Es besteht nicht die Möglichkeit, jede Straße gerade auch in den Außenbereichen zu behandeln", so die Verwaltung. In Abstimmung mit dem Bauhof will die Verwaltung entscheiden, wo die Eichenprozessionsspinner bekämpft werden oder ob Hinweisschilder, die vor den Falterhärchen warnen, angebracht werden.

Eichenprozessionsspinner-Raupen sind auch entlang von Feld- und Wirtschaftswege außerhalb des Stadtgebiets entdeckt worden. Dort wurden an befallenen Bäumen Warnschilder angebracht. Für befallene Bäume auf Privatgrund seien die Eigentümer zuständig.