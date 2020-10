Oberzent. (pol/mare) Nach einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am Dienstagabend gegen 23 Uhr einen 34 Jahre alten Mann aus Schöllenbach in dessen Haus unverletzt überwältigt und vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Mann am Nachmittag gegenüber Angehörigen seinen Freitod angekündigt.

Er war über Stunden nicht dazu zu bewegen, freiwillig seine Wohnung zu verlassen. Der 34-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Über eine entsprechende weitere Unterbringung des Mannes soll am Mittwoch eine richterliche Entscheidung herbeigeführt werden.

Eingesetzt waren neben Beamten der Polizeidirektion Odenwald zudem weitere Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen, Spezialeinsatzkräfte, Rettungsdienst und Feuerwehr.