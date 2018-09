Oberzent. (RNZ) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend wurde ein 35 Jahre alter Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch in der selben Nacht im Krankenhaus verstarb. Kurz nach 17 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den schweren Unfall auf der Landesstraße L3410 kurz vor Kortelshütte.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Kradfahrer, der aus Mörlenbach stammt und von Hirschhorn in Richtung Kortelshütte unterwegs war, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammen.

Der 35-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-jährige Lastwagenfahrer aus Eberbach blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke war voll gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der 06207/94050 bei der Polizei in Wald-Michelbach zu melden.