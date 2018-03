Oberzent. (MD) Mit der Einweihung des Gesundheitsversorgungszentrums (GVZ) Oberzent ist man einen bedeutenden Schritt in der Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bürger in der neu gegründeten Stadt vorangekommen. Das war der allgemeine Tenor der Gäste, die sich am Montag zur Einweihung des Zentrums in der Breimer-Halle an der Mümlingtalstraße in Beerfelden eingefunden hatten.

Dort hat das Gesundheitsversorgungszentrum in 16 modernen und hellen Räumen seinen provisorischen Standort, ehe es in geschätzt zwei Jahren in einen Neubau an einem noch festzulegenden Platz ziehen will. Dort befinden sich jetzt die chirurgisch-orthopädische Praxis von Rainer Hartmann, die urologische Praxis von Dr. Alwin Weber und Dr. Ingo Drehmer, Frauenärztin Dr. Erika Ober, Heilpraktikerin Monika Wagner, das Neuro-Centrum Dr. Gerd Reifschneider, Psychotherapeut Dr. Bernd Weinfortner und das Wirbelsäulenzentrum Dr. Ralf Wagner. Zum 1. Juli wird noch die Hausarztpraxis von Dr. Bernhard Wagner dort einziehen, zudem soll ein Augenarzt folgen.

Zur Einweihung des GVZ begrüßte der Vorsitzende der Gesundheitsversorgungskooperation (GVK), Alwin Weber, im dicht besetzten Mehrzweckraum neben dem hessischen Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) aus dem Ministerium für Soziales und Integration auch Landtagsabgeordneten Rüdiger Holschuh (SPD), Kommunalpolitiker aus Kreis und Kommune sowie Ärztekollegen.

Gesundheitsminister Grüttner freute sich, dass Hessen auf einem guten Weg sei, die Gesundheitsversorgung zukunftsfest zu gestalten. Das Land stelle sich den Herausforderungen, die mit dem demografischen Wandel sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Leistungserbringern hervorgingen. Mit der Gründung von Gesundheitszentren schaffe man Strukturen, die es einerseits ermöglichten, nachhaltig Arztsitze in der Region zu erhalten und andererseits attraktive Arbeitsbedingungen für junge Mediziner zu bieten. Das GVZ Oberzent, in dem nach einem integrierten Konzept gearbeitet werde, sei ein Baustein dabei.

Landrat Frank Matiaske sah in der Einweihung "einen weiteren wichtigen Schritt für die wohnortnahe sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung im Odenwaldkreis. Er dankte dem Land Hessen, das die Umsetzung des Projekts mit Mitteln aus der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit unterstützt habe. Die koordinierte Versorgung sei ein zentraler Baustein der Gesundheitsstrategie des Odenwaldkreises, hob er hervor. Mit der Eröffnung des kreisweit ersten GVZ sei "ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie" erfolgt. Das Besondere daran sei, dass in dem Haus auch Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk, die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt und das Netzwerk "Frühe Hilfen" ihre Leistungen dezentral, bedarfsorientiert und koordiniert anböten.

Als "wohlhabende Gegend, bald Bahnstation, also lohnende Praxis", sei im Jahr 1880 ein zweiter Arztsitz in Beerfelden beworben worden, schmunzelte Staatsbeauftragter Egon Scheuermann und zitierte aus einer Annonce im damaligen Lokalblatt. Freilich habe sich mittlerweile viel verändert. Statt in einer Einzelpraxis zu arbeiten, zögen viele Mediziner die Tätigkeit in einem Zentrum vor, wie man es nun eröffne, schlug er den Bogen zur heutigen Zeit. Sodann schritten Stefan Grüttner, Alwin Weber, Frank Matiaske, Erika Ober und Bernhard Wagner zur Tat und enthüllten die im Raum angebrachte Tafel mit dem Logo des GVZ. Anschließend gab’s Führungen durch die Räumlichkeiten.