Von Marcus Deschner

Oberzent. "Gemeinsam für ein zukunftsfestes Oberzent" ist die zwischen den Fraktionen von SPD, CDU und FDP getroffene Koalitionsvereinbarung überschrieben. Das rot-schwarz-gelbe Bündnis in der Stadtverordnetenversammlung legt darin die politischen Handlungsfelder und Ziele, die Arbeitsweise und die Leitlinien sowie das Personelle für die bis 2026 dauernde Periode fest.

Die drei Parteien verfügen seit den Kommunalwahlen Mitte März über insgesamt 22 von 37 Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung. Bereits in der Präambel wird darauf hingewiesen, dass die Grundlage der Koalition zwischen den drei Partnern auf einer "losen, aber vertrauensvollen Zusammenarbeit in den Jahren 2019 und 2020" basiert. "Der Fusionsprozess ist im Laufen, aber in vielen Bereichen noch nicht abgeschlossen", heißt es zum Zusammenschluss der ehemals vier selbstständigen Gemeinden Beerfelden, Rothenberg, Sensbachtal und Hesseneck, der bekanntermaßen zum 1. Januar 2018 erfolgte. Seitdem verfügt die neue Stadt Oberzent über 19 Ortsteile und hat insgesamt rund 10.000 Einwohner. Man werde "daher mit höchster Priorität die noch ausstehenden Aufgaben angehen", ist gleich am Anfang des sechsseitigen Papiers festgeschrieben. Dazu gehörten beispielsweise die Schaffung einheitlicher Grundlagen für die Förderung der Vereine und des Ehrenamtes sowie die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen. Auch "die endlich zu treffende Grundsatzentscheidung über den Umgang mit Straßenbeiträgen erhält Vorrang", wird erklärt. Denn im Gegensatz zu Baden-Württemberg, wo mit der erstmaligen Erschließung einer Straße die Gebührenpflicht für die Bürger abgeschlossen ist, kann in Hessen auch danach noch für eine Sanierung Geld verlangt werden. Als wichtig erachten die Koalitionäre auch die kurzfristige Umsetzung geplanter bzw. laufender Bauprojekte wie beispielsweise der Umbau der Sporthalle Unter-Sensbach oder Projekte in der Kinderbetreuung. Um die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern, müsse man in vielen Bereichen "Hausaufgaben" erledigen. Dazu werden unter anderem die bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehren, die Weiterentwicklung des Breitbandnetzes, Sicherstellung und Ausbau der Mobilität, die Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, eine strukturierte Stadtentwicklung, eine effektive Wirtschaftsförderung sowie touristische und kulturelle Aktivitäten zur Attraktivitätssteigerung gezählt. Beim Thema "Windkraft" werde man "die seitherige restriktive Haltung beibehalten", so die klare Aussage. Man setze lieber auf Solar- und Fotovoltaik sowie Biomasse. Ein Augenmerk wolle man auch auf die städtische Waldwirtschaft richten. Alle städtischen Arbeitsbereiche sollten leistungsfähig, fortschrittlich und digital organisiert werden.

Als "dauerhafte Herausforderung" sieht die Dreierkoalition die Finanzierbarkeit der städtischen Infrastruktur und Angebote an. Daher werde man eine "maßvolle und generationengerechte Haushaltsplanung" vornehmen. "Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze werden wir transparent kalkulieren und darstellen", wird versichert. Und setzt auch auf das Generieren von Fördermitteln, beispielsweise im Bereich Dorfentwicklungs- und Flurbereinigungsverfahren.

In der Vereinbarung ist auch festgeschrieben, dass man "eine gute, verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Odenwaldkreis, den Nachbarkommunen und anderen Institutionen auch über die Landesgrenzen hinweg für sehr wichtig" hält. Mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit will man für Interesse in der Bürgerschaft an den städtischen Aufgaben sorgen und bei städtischem Handeln frühzeitig die Einbindung aller Interessengruppen herstellen. Auch die Arbeit der Ortsbeiräte werde "geachtet und unterstützt". Denn gemeinsames Herangehen an Themen wie etwa die künftige Organisation der Schwimmbäder, eine sinnvolle Nutzung des Hetzbacher Bahnhofs oder die Weiterentwicklung der städtischen Jugendarbeit sei eine wichtige Voraussetzung für zukunftsweisende Entscheidungen.

Festgelegt wurde auch, dass die SPD als stärkste Fraktion den Stadtverordnetenvorsteher, die CDU als zweitstärkste den Ersten Stadtrat stellt. Dies wurde bereits in der konstituierenden Sitzung des Stadtparlaments mit der Wahl von Dirk Daniel Zucht (SPD) und Oliver von Falkenburg (CDU) umgesetzt.