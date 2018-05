Von Marcus Deschner und Carsten Blaue

Oberzent/Speyer. Christian Kehrer hat die Sensation geschafft. Der 42-jährige Verwaltungsangestellte (Foto: RNZ-Archiv) ist der künftige Bürgermeister der erst fünf Monate alten Stadt Oberzent. Im ersten Wahlgang lag er noch mit 24,2 Prozent der Stimmen weit hinter Erik Kadesch, der auf 33,3 Prozent kam.

Der 53-jährige Kriminalbeamte kam beim zweiten Urnengang am Sonntag auf 47,2 Prozent (2303 Stimmen), während 2573 Bürger (52,8 Prozent) Kehrer vorgezogen. Die Wahlbeteiligung in der flächenmäßig drittgrößten Kommune Hessens mit rund 10.200 Einwohnern lag bei 58,9 Prozent. Zum ersten Wahlgang Ende April waren noch sieben Kandidaten angetreten. Keiner hatte die absolute Mehrheit errungen.

Im Gegensatz zu Baden-Württemberg, wo sich Bewerber sogar noch neu für den zweiten Durchgang bei Bürgermeisterwahlen aufstellen lassen dürfen, kommen in Hessen nur die beiden Erstplatzierten ins zweite Rennen. Sowohl Kehrer als auch Kadesch sind parteilos. Die Spannung in der alten Turnhalle in Beerfelden war am Sonntagabend zum Greifen. Nach der letzten Meldung aus dem Bezirk Rothenberg brandete Applaus auf. Zu den ersten Gratulanten zählte Landrat Frank Matiaske.