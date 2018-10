Oberzent-Beerfelden. (rnz) Die Baugenehmigung für die allgemeinzugängliche hausärztliche Gemeinschaftspraxis und die neuen Räumlichkeiten für die Mobile Pflege Oberzent in der Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl wurde vom Kreisbauamt des Odenwaldkreises erteilt. Da es sich um einen weiteren bedeutenden Schritt bei der Umsetzung einer Konzeption für die Seniorenresidenz handelt, wird von der Pflegestiftung Odenwald als Bauherrin zu einer Grundsteinlegung am Sonntag, 4. November, um 11.15 Uhr, eingeladen.

Mit der allgemeinzugänglichen hausärztlichen Gemeinschaftspraxis soll die medizinische Versorgung der Bewohner der Seniorenresidenz und der Patienten der häuslichen Alten- und Krankenpflege in der Mobilen Pflege Oberzent sichergestellt werden. Darüber hinaus wird die Praxis auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Die geplanten Praxisräume sind für fünf Hausärzte in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung geeignet. Die Pflegestiftung Odenwald will Ärzten in den ersten beiden Jahren die Praxisräume mietfrei und anschließend zu einem "attraktiven Entgelt" zur Verfügung stellen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat sich die Pflegestiftung Odenwald zu einem wichtigen Partner des Gesundheitswesens im Odenwaldkreis entwickelt. In ihrer Satzung hat sich die Stiftung den Zweck gegeben, im Odenwaldkreis die ambulante und stationäre Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege durch den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe und die Pflegezentrum Odenwald GmbH zu Wohle der Bevölkerung zu unterstützen.

Daneben soll die Versorgung der Patienten im ländlichen Raum und die Qualität der Pflege nachhaltig gesichert bleiben. Die Pflegestiftung Odenwald erhält für ihre Arbeit keinerlei öffentliche Zuwendungen, auch nicht für diese Baumaßnahme.