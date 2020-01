Von Heidemarie Canis

Oberzent. Schwungvoll, wie die neue Stadt das Jahr 2019 begann, so schwungvoll eröffnete die vor einem Jahr gegründete Big Band Oberzent unter Leitung von Bandleader Lothar Helm nun auch das Jahr 2020 beim Oberzenter Neujahrsempfang.

Bürgermeister Christian Kehrer freute sich: "Es sind so viele Menschen gekommen. Der Platz in der Alten Turnhalle reicht nicht mehr aus, bald müssen wir die Odenwaldhalle für solche Anlässe benutzen." Kehrer blickte bei einer Bilderschau auf 2019 zurück. "Unsere Stadt ist die drittgrößte Kommune in Hessen und ist, wenn ich es sagen darf, eine kleine Herausforderung."

Leben pulsiert in allen 19 Stadtteilen, beginnend mit der Fastnacht, Brunnenfest, Rad- und Inliner-Tag, Musiknacht, Sportlerehrungen, Zirkuswoche, viertägigem Pferdemarkt, Gutes Tun für einen Tag und vielem mehr. Überall übernehmen Vereine die Arbeiten. Wenn es die vielen Freiwilligen nicht gäbe, sähe es traurig aus.

Der Borkenkäfer verursacht auch in den Wäldern der Oberzent ein finanzielles Debakel. Kehrers Forderung: "Die ländlichen Kommunen, der ländliche Raum muss mehr Unterstützung bekommen." Viele Baustellen (Straßen und öffentliche Häuser) gab es und gibt es noch. Für die Abwasserentsorgung müssen 170 km Kanalnetz gewartet werden.

Kehrer appellierte aber auch an die Bürger: "Wir müssen die demokratischen Grundrechte wahren, alle miesen Äußerungen über WhatsApp sind schädlich. Wir sollten bedenken, wir sind Bürger des Landes der Dichter und Denker."

Odenwaldkreis-Landrat Frank Matiaske betonte: "Die Jugend ist unsere Zukunft, auch im dörflichen Raum. Viele von ihnen gehen in die Städte um zu lernen, zu studieren. Aber wie können wir sie zurückholen?"

Matiaske forderte: "Wir müssen für sie, für ihre jungen Familien Anreize schaffen in Vereinen, Schulen, Kindertagesstätten. Wir müssen für sie eine Basis schaffen, dass sie hier eine gute Zukunft für sich und ihre Familien haben. Wir müssen ihnen zeigen, wie schön ihre Heimat, der Odenwald, ist und wir müssen sie fördern."

Deshalb erhielt der Singkreis Odenwald eine Prämie von 1000 Euro. Leiterin Melanie De Meo sorgt seit Jahren für vorbildliche musikalische Früherziehung der Kleinkindergruppe. Eine Kostprobe ihrer Arbeit zeigten die Mädchen und Jungen mit einem Schneeballtanz.

Die Lebensgeschichte der Gastrednerin Silke Naun-Bates ließ die Zuhörer in der Halle sehr still werden. Mit 8 Jahren verlor sie durch einen Unfall beide Beine. Sie lernte mit ihren Armen zu laufen, besuchte die Schule, machte Abitur.

Humor ist für sie auch heute noch sehr wichtig. Trotz aller Negativprognosen heiratete sie, bekam zwei Kinder und zog sie groß. Sie arbeitete als Sekretärin und als Sozialpädagogin und schrieb drei Bücher. Schließlich wünschte diese mutige und erstaunliche Frau ihren Zuhörern: "Erschaffen Sie sich ein glückliches 2020, das liegt in Ihrer Verantwortung".

Stadtverordnetenvorsteher Claus Weyrauch sprach das Kreisentwicklungskonzept an, die Naturlandschaft und gutes soziales Miteinander. "Wir suchen Oberzenthelden in unserer lebens-und liebenswerten Heimat, die mit dem Oberzenter "Brandneu" Birnen-Edelbrand belohnt werden können."

Beim Neujahrsempfang als „Helden“ in Oberzent ausgezeichnet wurden diese Bürger, die 2019 besonderes Engagement an den Tag gelegt hatten. Foto: Canis

Erste ausgezeichnete Helden sind: Thomas Scheuermann (stellvertretend für 30 fleißige Helfer in Ober-Hainbrunn), Bürgermeister a.D. Gottfried Görig (für den Heimat- und Geschichtsverein), Jürgen Nebel, selbst an den Rollstuhl gefesselt (er sammelte seit 2017 für krebskranke Kinder mit einer Bändchenaktion 26.000 Euro), der Beerfeldener Biobetrieb Zimmermann (dessen Kuh "Blüte" drei mal Miss Pferdemarkt wurde und den Hessischen Staatspreis erhielt), das Köhlerteam aus der Hinterbach (es stellte 2019 im Sommer 2.500 Kilo Holzkohle her, das entspricht 200 Säcken.

Außerdem sorgte das Team für die Brauchtumspflege), der pensionierte Arzt Dr. med. Raimund Keysser (er betreut ehrenamtlich die Herzsportgruppe, macht die jährlichen Atemschutzuntersuchengen der FFW-Oberzent unentgeltlich und schult die Fahrer des neuen Bürger-Busses in Oberzent).