Neckarsteinach. (iz) Nach zweieinhalb Monaten Corona-Pause tagte auch in der Vierburgenstadt wieder das Kommunalparlament – und zwar in Form des Haupt- und Finanzausschusses. Allerdings traf man sich im großen Saal des Bürgerhauses "Zum Schwanen". Die Tische standen vorschriftsmäßig weit auseinander, und an jedem Tisch saß nur ein Stadtverordneter. Da es nur vorne ein einziges Mikrofon gab, im großen Saal aber alle Töne nachhallten und einige der Anwesenden die Lautstärke ihrer Stimmen diesen Bedingungen nicht entsprechend anpassten, kam es immer wieder zu Ausrufen wie "Bitte lauter".

Gleich zu Beginn der Sitzung ließ Bürgermeister Herold Pfeifer acht der vorgesehenen 22 Tagesordnungspunkte streichen, doch auch die Beratung der übrigen Themen dauerte mehr als zweieinhalb Stunden. Das konnte auch der Vorsitzende, Max Vollmer, nicht verhindern, obwohl er um zügige Beratung gebeten hatte – zu viel hatte sich in den vergangenen Wochen angesammelt.

Gleich der erste Punkt löste heftige Diskussionen aus: Es ging um die hydraulische Erneuerung des Abwasserkanals in der Friedrich-Ebert- und in der Goethestraße, insgesamt rund 340 Meter. Seit etlichen Jahren ist bekannt, dass der Durchmesser dieses Kanals zu klein ist. Die Maßnahme wurde immer wieder verschoben, der bevorstehende Neubau eines Betreutes-Wohnen-Projektes aber zwingt die Stadt nun zum Handeln. Im Haushalt waren dafür 400.000 Euro eingesetzt worden.

Die mit der Planung beauftragte Firma Eberle aber legte jetzt eine Kostenberechnung von rund 1,2 Millionen Euro vor. Allerdings war in dieser Summe zusätzlich noch die Erneuerung der alten Wasserleitung in der Straße mit Kosten von 242.000 Euro enthalten. Ingenieur Klaus Eberle erläuterte mit Assistentem Dennis Niesler den Ausschussmitgliedern diese Kostensteigerung.

Demnach kosten alleine Aushub, Entsorgung und Neuverfüllung der Baugruben 212.000 Euro. Hinzu kommen die notwendige Erneuerung von neun Schächten mit 50.000 Euro, der Mehrausbau des Straßenbelags mit 41.000 Euro sowie die allgemeinen Mehrkosten nach erfolgter Planung mit 223.000 Euro.

Besonders die Kosten für die Entsorgung des Aushubs wurden von einigen Stadtverordneten in Zweifel gezogen, von Klaus Eberle aber als unabdingbar bezeichnet. Nach längerer Diskussion, in der auch die Art der Kostenverteilung auf Anlieger oder über wiederkehrende Straßenbeiträge kurz angesprochen wurde, entschied man sich einstimmig, diese Maßnahme jetzt ruhen zu lassen und nach der Sommerpause neu zu beraten.