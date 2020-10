Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) In dieser Woche werden landesweit Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Quarantänepflicht vorgenommen. Die Landesregierung hat die Aktion zur Überwachung der behördlich angeordneten Maßnahmen angeregt und will damit an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger appellieren.

Das Konzept sieht vor, dass die Kommunen die Quarantäneverpflichtung verstärkt überprüfen. Sofern begründeter Bedarf besteht, kann im Einzelfall der Polizeivollzugsdienst die Maßnahmen zum Schutz der Bediensteten begleiten.

Landrat Achim Brötel lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit den Ortspolizeibehörden. "Die Bürgermeisterämter übernehmen eine zentrale Überwachungsfunktion und leisten Erhebliches, um die Maßnahmen durchzusetzen. Mit dem Aktionsaufruf wird der Fokus auch einmal auf die gelenkt, die letztendlich die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren müssen". Ein Aufgabe, die meist ohne Personalverstärkung zusätzlich bewältigt werden müsse.