Wo soll’s denn hingehen? Tobias Soldner, Bernhard Walter, Peter Reichert, Thomas Kuhnt, Raffael Lutz und Michaela Kahl informieren sich am Schild in Höhe der „Krone Post“ über mögliche Ziele. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Wandern ist ein zentrales Thema in Eberbach. 6500 Hektar Waldfläche bieten hierzu optimale Voraussetzungen. Dumm nur, wenn man im Wald steht und nicht mehr weiter weiß, das Ziel aus den Augen verloren hat. Er habe hin und wieder Rückmeldungen von Wanderern erhalten, dass die Ausschilderung nicht optimal sei und sie sich verlaufen hätten, sagt KTS-Leiter Tobias Soldner. Das soll mit der "zielorientierten Wanderwegweisung" der Vergangenheit angehören.

Michaela Kahl und Raffael Lutz vom Naturpark Neckartal-Odenwald, Thomas Kuhnt vom Planungsbüro sowie Tobias Soldner und Bernhard Walter vom Ressort Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) der Stadtverwaltung stellten am Donnerstag das Projekt vor.

Ziele sind Orte, aber auch Attraktionen. Foto: Peter Bayer

Auf welcher Gemarkung befinde ich mich? Welche lohnenden Ziele erreiche ich von hier aus, und wie weit ist es bis dahin? Fragen, die sich der Wanderer stellt und die ihm die zielorientierte Wanderwegweisung beantworten soll. Im Frühjahr wurde mit der Aufstellung der Pfosten begonnen, vorige Woche – gut ein halbes Jahr später – wurden die letzten der insgesamt 308 Schilder angebracht.

"Mit zunehmendem Freizeitdruck in der Natur ist die zielorientierte Wanderwegweisung ein wichtiger Bestandteil für die Besucherlenkung im Naturpark Neckartal-Odenwald", sagt Raffael Lutz. Sie ermögliche Wanderern individuelle Touren zu planen und unterwegs Änderungen bezüglich Dauer und Ziel der Tour anzupassen.

An 95 Standorten, davon 85 in Eberbach, fünf in Oberzent, vier in Schönbrunn und einem in Hirschhorn wurden die 308 Schilder angebracht. 69 neue Pfosten waren auf dem 162 Kilometer langen Wegenetz erforderlich. Daneben konnte auf 26 bestehende – etwa solche mit Hinweisen auf den Neckarsteig – zurückgegriffen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 58.600 Euro. Davon entfallen 26.000 Euro auf die Planung durch das Ingenieurbüro Kuhnt aus Regensburg, 12.600 Euro für das Befestigungsmaterial von der Schildertechnik Pachold (Kulmbach) und 20.000 Euro für die Montage durch Alexander Henk (Eberbach). Da die Maßnahme mit 60 Prozent vom Naturpark Neckartal-Odenwald gefördert wird, beträgt der Eigenanteil der Stadt Eberbach 23.440 Euro.

2012 wurde federführend durch die Gemeinde Wiesenbach mit den Gemeinden Lobbach, Mauer und Meckesheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis ein Leitfaden für die "Zielorientierte Wanderwegweisung"erarbeitet, erinnerte Lutz an die Anfänge. Anhand dieses Leitfadens solle im Lauf der Zeit die gesamte Naturparkfläche mit einer zielorientierten Wanderwegweisung ausgestattet werden. In 20 Kommunen des Naturparks wurde sie bereits umgesetzt, in zwölf weiteren werde diese aktuell geplant.

In Eberbach wurde 2019 mit der Planung begonnen, in diesem Jahr wurde sie umgesetzt. Bis es soweit war, war eine umfangreiche Vorarbeit nötig. Um die "Ziele" festzulegen, mussten die Fragen beantwortet werden, was denn für Einheimische wie Gäste attraktiv ist. Das kann ein Ort, aber auch ein Aussichtspunkt oder ein historisches Gebäude sein. Thomas Kuhnt vom Planungsbüro lobte in dem Zusammenhang die gute Zuarbeit von Seiten der Stadt. So sei in Zusammenarbeit von Stadt und Naturpark "eine lange Liste, ein umfangreiches Werk entstanden". Ziel der Wegweiser sei es, den Wanderer zu leiten. "Der Wanderer wünscht eine Markierung, Wegweisung und eine Karte – Eberbach ist da super gut aufgestellt", lobte Kuhnt.

Im Durchschnitt steht alle ein bis zwei Kilometer ein Pfosten mit Hinweisschildern. Doch zwischen den Schildern braucht es auch noch Markierungen auf den Wegen. Deshalb dankte Raffael Lutz all jenen ehrenamtlichen Wegewarten, die diese Aufgabe übernehmen. "172 Kilometer werden in Eberbach von ihnen betreut", betonte Lutz. Das Projekt werde weiter vom Naturpark-Neckartal-Odenwald betreut. Dazu gehört, dass alle vier bis fünf Jahre die Beschilderung auch überprüft wird.

Selbst wenn dazwischen einzelne Kommunen fehlten, wachse doch das Wegenetz im Naturpark, freut sich Lutz. "Der Kraichgau und der Odenwald sind sehr gut abgedeckt."

Mit der zielorientierten Wanderwegweisung dürfte die Attraktivität Eberbachs für Wandertouristen jedenfalls einmal mehr gesteigert werden. Oder, wie es Tobias Soldner formuliert: "Wir wollen die Landschaft und Gegend in Wert setzen".