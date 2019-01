Hähnchen, Karotten und Spätzle schmecken den Kleinsten offenkundig auch in Langenthal, ihre vertrauten Betreuerinnen Dominique Rothenberger (l.) und Irina Wettig haben sie ja dabei. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Langenthal. Als die Not am größten war, war Hilfe 14 Kilometer entfernt: nicht grade nah, aber nahe genug. Nach dem Brand im Neckarsteinacher Kindergarten "Schatzinsel" griff Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold zweimal zum Telefon: Zuerst fragte er Gabriele Keßler, Leiterin des Kindergartens in Langenthal, ob sie sich vorstellen könne, vorübergehend eine Gruppe aus Neckarsteinach aufzunehmen.

"Wenn wir zusammenrücken, geht das", sagte Keßler und Berthold konnte das Hilfsangebot seinem Neckarsteinacher Kollegen Herold Pfeifer unterbreiten. Und der hat sich natürlich riesig gefreut, "das war einfach fantastisch"; zwar wollten viele helfen, aber die Unterbringung von letztlich zwei Gruppen in Langenthal erwies sich als "ideale Lösung".

Seit dem 7. Januar werden nun täglich 22 Kinder aus Neckarsteinach mit dem Bus in den Hirschhorner Ortsteil gebracht, mit ihnen acht Erzieherinnen und eine Hauswirtschaftsleiterin. "Wir wollen natürlich auch so wenig wie möglich zur Last fallen", erklärt Marco Lautenschläger, Geschäftsführer für das evangelische Dekanat Odenwald. Das hat vor zwei Jahren die Kitas übernommen und ist als großer Träger mit 150 Mitarbeitern für die Betreuung von 600 Kindern zuständig. Auch für ihn ist dieses Angebot "Ein Riesengeschenk", eine wunderbare Fügung.

Die Erzieherinnen in Langenthal haben die Verbindung zur Weihnachtsgeschichte gezogen, als sie "ihren" Kindern erzählten, dass nach den Ferien die Kinder aus Neckarsteinach kommen würden, die keinen Kindergarten mehr haben und warum das so ist. Für sie wurde der der Raum der "Kleinen Wichtel" frei gemacht und ein anderer, in dem sonst Rollenspiele gemacht werden und die Vorschulprogramme stattfinden; man behilft sich jetzt eben anders.

"Wir wissen, wie das ist, wenn man auf einmal vor dem Nichts steht", sagt Keßler. Sie und noch zwei Kolleginnen waren schon im Team, als vor fast genau zehn Jahren, am 4. Februar 2009, der Langenthaler Kindergarten in Flammen aufging, durch Brandstiftung: "Zum Glück waren wir gut versichert"; mit Unterstützung der Stadt wurde ein großzügiger Bau errichtet "nach den damals neuesten Bestimmungen".

Deshalb sind hier auch die baulichen Voraussetzungen für die Unterbringung der Gäste aus Neckarsteinach gegeben, denn daran waren andere Hilfsangebote gescheitert. So fehlten anderswo beispielsweise geeignete Fluchtwege oder Toiletten.

Schnell haben sich die Kleinen eingelebt, Neugier war stärker als die anfängliche Scheu, nach zwei Wochen bewegen sie sich ganz selbstverständlich auf dem neuen Terrain, spielen miteinander und wenden sich genauso unbefangen an ihre Gastgeber wie an die gewohnten Erzieherinnen.

Die haben mit den Kindern über die neue Situation geredet, das Ergebnis: allen gefällt es hier. "Für sie sind die Bezugspersonen und vertrautes Spielzeug offenbar am wichtigsten", sagt Erzieherin Daniele Neuner-Plan. Ganz anders bei der Gruppe der Vorschulkinder, die in Darsberg untergebracht sind. Die sind traurig, dass ihre Basteleien und die Vorschul-Mappen mit ihren gesammelten Arbeiten verbrannt und damit unwiederbringlich verloren sind.

Ein Gefühl, das die Erzieherinnen gut nachempfinden können: Sie stehen ohne Unterlagen und Aufzeichnungen da, ohne Fotos, die selbst gemachten Spiele und vieles, was sie von zu Hause mitgebracht hatten. Vermeintlich nur vorübergehend, jetzt ist es für immer weg.

"Aber das wird aufgewogen von der Herzlichkeit, mit der wir hier aufgenommen wurden", sagt Doris Lenz. Voraussichtlich bis Mai werden sie noch hierbleiben, dann sollten die Container auf dem Neckarsteinacher Sportplatz bezugsfertig sein. Die Fußballer dort verzichten dafür auf einen Teil ihres Trainingsgeländes, auch da lobt der Marco Lautenschläger die "tolle Zusammenarbeit".

Zwei Jahre veranschlagt er als "extrem ambitionierte" Bauzeit für den neuen Kindergarten.