Neckar-Odenwald-Kreis. (mb) Mit "Mutige Frauen ihrer Zeit" hat Maria Gehrig ein beeindruckendes Werk mit 20 Porträts von Frauen mit biografischem Bezug zum Neckar-Odenwald-Kreis vorgelegt. Das Buch ist im Verlag Regionalkultur als Band 8 der Reihe "Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises" erschienen. Dieser Tage wurde es in Buchen öffentlich präsentiert.

Es ist ein Buch zum Schmökern und zum Nachdenken. In kurzen Biografien von Frauenpersönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten stellt die Autorin Maria Gehrig dar, wie sehr Frauen in vergangenen Zeiten um ihre Rechte, teilweise um ihr Überleben und das ihrer Familien kämpfen mussten. Maria Gehrig ist keine Historikerin, sondern Journalistin. Entsprechend lebendig und einfühlsam hat sie die 20 Kurzbiografien verfasst.

"Unmündigkeit, Krieg, Armut, Hungersnot, Geschlechterkampf, aber auch Erfolgsgeschichten: Jede der 20 Frauen hatte mit den Widrigkeiten ihrer Zeit zu kämpfen", stellte Gehrig fest. Um sich in den Zeitgeist der jeweiligen Epochen hineinfühlen zu können, recherchierte sie nicht nur in Quellen, sondern suchte auch die Orte auf, wo die Frauen lebten und begraben liegen. "Es war eine abenteuerliche Reise durch den Landkreis", sagte sie bei der Buchvorstellung. "Manche Schicksale gingen mir unter die Haut."

Besonders berührten Gehrig zwei Biografien: die von Elisabeth Silbereisen aus Mosbach, die den Dominikanermönch und Reformator Martin Bucer heiratete und mit ihren Kindern im Jahr 1541 der Pest zum Opfer fiel; auch das Schicksal von Maria Bernauer aus Asbach bewegte die Autorin besonders. Die Katholikin heiratete einen evangelischen Mann, eine Mischehe, die damals in der ländlichen Gesellschaft wenig toleriert wurde. Bernauers Sohn Alfred Delp wurde 1945 von den Nazis hingerichtet.

Die Autorin betonte, dass sie zwar die Fäden bei der Verwirklichungen des Projekts in den Händen hielt, dieses sei jedoch ein Gemeinschaftswerk. Drei Co-Autoren steuerten Beiträge bei: Dorothee Roos die Lebensgeschichte von Ilse Pusch, Sabine Braun die von Fanny Morweiser und Dr. Konrad Exner jene über Maria Rigel. Kreisarchivar Alexander Rantasa verfasste die historischen Einführungstexte, die jeder der fünf Epochen vorangestellt sind. Besonders dankte Gehrig Adelheid Knoll, der ehemaligen Frauenbeauftragten des Landkreises, die schon 2009 die Idee zu diesem Buch geäußert hatte. Außerdem bedankte sie sich bei Landrat Dr. Achim Brötel für das Vertrauen.

Das Buchcover von "Mutige Frauen ihrer Zeit".

Der Landrat lobte die Arbeit der Autorin: "Man spürt Zeile für Zeile, wie sehr Maria Gehrig die Schicksale und Lebensgeschichten der 20 mutigen Frauen selbst gefesselt haben." Er bezeichnete das Werk als "Geschichtsbuch der anderen Art". Es zeige, dass es zu allen Zeiten Frauen gegeben habe, "die mutig und aufrecht ihren Weg gegangen sind". Maria Gehrig sei es meisterhaft gelungen, mit Worten Bilder zu zeichnen. Das Buch sei in einfühlsamer Sprache, spannend und sehr lebendig geschrieben.

Von den in dem Buch porträtierten 20 Frauen lebt mit der ehemaligen Fußballnationaltrainerin Silvia Neid nur eine. Nach vier Jahren Recherche und Schreiben wurde das Buch von der Druckerei Laub in Dallau gedruckt. Der Landkreis habe insgesamt rund 18.000 Euro in die Herausgabe des Buchs investiert.

Angelika Bronner-Blatz, Beauftragte für Chancengleichheit im Kreis, lobte das Werk und die Autorin. "Alle Frauen, von denen wir in diesem Werk lesen dürfen, interpretieren den ihnen zugestandenen Spielraum sehr weit, mutig, eben jede auf ihre Art", stellte sie fest. Gehrig habe Geduld bei der Recherche gezeigt, Durchhaltevermögen, Fähigkeit zur Empathie und "Liebe und Leidenschaft für die Idee und das Schreiben".

Thomas Ludwig, Kreisvorsitzender des Gemeindetags und Bürgermeister von Seckach, bedankte sich im Auftrag der 27 Kommunen im Landkreis bei allen, die zum Gelingen des Buchs beigetragen hatten. Er lobte die Berufserfahrung von Gehrig als Journalistin und die für eine objektive Darstellungsweise erforderliche Distanz. "Ich wünsche dem Buch einen reißenden Absatz", sagte Ludwig.

Auch Bundes- und Landtagsabgeordnete äußerten sich beeindruckt zu dem Werk. MdB Alois Gerig stellte fest: "Eines verbindet die 20 Frauen: Sie waren stark!" Die in dem Buch dargestellten Frauen stünden stellvertretend für starke Frauen von heute. MdL Georg Nelius hält das Buch für wichtig, "weil es die Emanzipation im Neckar-Odenwald-Kreis lebendig werden lässt". Und auch MdL Uwe Wanke äußerte sich begeistert: "Respekt vor allen Frauen, Respekt für Ihr Buch!"

Info: Maria Gehrig: "Mutige Frauen ihrer Zeit. Schicksale und Lebensgeschichten." Kreisarchiv Neckar-Odenwald-Kreis. Co-Autoren: Sabine Braun, Dorothee Roos, Dr. Konrad Exner, Alexander Rantasa. 240 Seiten, Verlag Regionalkultur.