Haag. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, stehen die 27. Haager Backtage auf dem Programm. Mitwirkende Vereine sind die Sportfreunde "Turbo", die Kerweborscht, der Kultur und Erlebnisverein, die Landfrauen und der Harmonika-Club. Am Samstag ab 15 Uhr findet wieder ein Flohmarkt statt. Um 17 Uhr wird Bürgermeister Jan Frey das fest eröffnen, umrahmt vom Musikverein Waldwimmersbach. Um 19.30 Uhr gibt’s Live Musik mit der Partyband "Mit Verlaub".

Am Sonntag steht um 10 Uhr ein Gottesdienst im Zelt von Turbo Haag an; der Handwerker und Bauernmarkt startet ebenfalls um 10 Uhr. Für die musikalische Stimmung sorgt ab 11 Uhr die Musikkapelle aus Allemühl, ab 14 Uhr spielt der Musikverein Gauangelloch. Um 16 Uhr steht wieder das beliebte Kuhroulette auf dem Programm. Es wird auch einen kleinen Vergnügungspark geben. Die Haager Vereine tischen Kulinarisches aus Küche und Holzbackofen auf.

Anlässlich der Haager Backtage wurde wird die Heidelberger Straße in Haag (Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L595) von Samstag 10.30 Uhr bis Sonntag 22.30 Uhr ab den Einmündungen Steinbruchweg/Schulstraße und Birkenrotweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für Rettungsfahrzeuge wird eine Mindestbreite freigehalten. Mit Ausnahme des Anliegerverkehrs und des Linienverkehrs wird der Fahrzeugverkehr aus Richtung Waldwimmersbach ab der Einmündung Birkenrotweg über diesen und die Schulstraße umgeleitet.

Der Verkehr aus Richtung Schönbrunn wird ab der Einmündung Schulstraße/Steinbruchweg über den Steinbruchweg, die Lindenstraße, Panoramastraße und den Birkenrotweg wieder auf die Heidelberger Straße zurückgeführt. Von der Heidelberger Straße darf an der Einmündung Schulstraße/Steinbruchweg nicht direkt in die Schulstraße eingefahren werden.

An den gesamten Umleitungsstrecken ist auf der rechten Fahrbahnseite in der jeweiligen Fahrtrichtung der Umleitung ein absolutes Halteverbot angeordnet. Im unteren Bereich des Birkenrotweges von der Einmündung in die Heidelberger Straße bis zur Einmündung der Schulstraße bedeutet dies ein beidseitiges absolutes Halteverbot.