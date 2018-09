Waldbrunn. (RNZ) Auch bei der Mosca GmbH haben junge Menschen den Schritt ins Berufsleben getan und ihren ersten Ausbildungstag erlebt:

Beim Empfang durch Unternehmensmitarbeiter stellte sich ihnen das Familienunternehmen als ein Betrieb vor, der sich mit Faszination für Technik und außergewöhnliche Leistungen zum globalen Qualitäts- und Technologieführer entwickelt habe. Seit über 50 Jahren produziere Mosca immer wieder neue und weiter entwickelte Umreifungsmaschinen und dazu gehörende Umreifungsbänder. Um diesen Erfolg auch in Zukunft zu sichern, lege das Unternehmen Wert auf eine gute Nachwuchsarbeit.

Die Lehrlinge und Studenten erfuhren, dass sie bei ihrer Ausbildung bei Mosca eine Kombination aus allgemeinen Themen sowie spezifischem Fachwissen präsentiert bekommen werden. Viele Lerninhalte werden in der modernen Lernfabrik von Mosca vertieft. Die Azubis, die für ein duales Studium eingeschrieben sind, bearbeiten von Anfang an eigenständige Projekte und setzen sie in die Praxis um. Dabei unterstützen sie ältere Kollegen mit ihrem Fachwissen.

Während der Lehrzeit sollen aber auch "Soft Skills" gefördert werden wie verlässliche Teamarbeit, selbstständiges Arbeiten sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Auch die Mosca GmbH macht künftige Schulabsolventen schon jetzt aufmerksam auf die Website www.mosca.com, die für 2019 alle offenen Ausbildungs- und dualen Studienplätze aufführt.