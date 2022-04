Moosbrunn/Allemühl. (jasch) Trödeln, ein Schnäppchen machen, Sachen ein zweites Leben schenken, statt sie wegzuwerfen: Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie kommen die Flohmärkte in der Region zurück. Den Anfang macht an diesem Sonntag der "Erste Allemühler Hofflohmarkt". Aber auch viele Elternbeiräte organisieren wieder die schon vor der Pandemie beliebten Kindersachenflohmärkte.

Zum ersten Mal dabei ist der Elternbeirat der Kindertagesstätte "Sonnenhalde" in Moosbrunn, nachdem er vor zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie einen Tag vorher hatte absagen müssen. Auf dem "Bunte Kindersachen Flohmarkt" am 14. Mai kann dann von 13 bis 16 Uhr nach Lust und Laune gekramt werden. Verkauft wird alles rund ums Kind wie Kinderkleidung, Bücher oder Spielsachen. Bei gutem Wetter wird der Flohmarkt vom Bürgersaal in den Hof des Rathauses von Schönbrunn verlegt. Wie Vorsitzende Tatjana Köhler mitteilt, sind sie mit 15 Anmeldungen schon fast ausgebucht, es gibt aber noch Platz.

Weil die Maskenpflicht aktuell aufgehoben ist und die Erfahrungen der Pandemie noch präsent sind, bleibt Köhler vorsichtig optimistisch. "Wir freuen uns alle auf den Flohmarkt, und dass wir gemeinsam wieder etwas organisieren können. Ich bin aber auch gespannt, unter welchen Bedingungen es ablaufen wird".

Der Kinderflohmarkt in Haag war Anlass für den Moosbrunner Elternbeirat, selbst einen anzubieten. Anders als in Haag, hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Stand. Der Elternbeirat übernimmt die Bewirtung, der Erlös kommt den Kindern zugute. Ein genauer Verwendungszweck stehe aber noch nicht fest.

Durch die Pandemie haben sich die Flohmarkt-Angebote auf digitale Plattformen verlagert, jedoch keineswegs verringert. "Man merkt schon, dass sich die Sachen angehäuft haben", so Köhler. Kaufinteressenten melden sich anhand von Fotos jeweils persönlich beim Verkäufer. Und Köhler findet: "Mit der Zeit wurde es zu viel. Man hat bei der Menge an Fotos den Überblick verloren".

Am 14. Mai bietet sich wieder die Gelegenheit, "live" zu kaufen und zu feilschen, dabei steht dann auch der wichtige soziale Austausch im Vordergrund.

Wichtig ist dieser Austausch auch für das Vorstandsteam des Vereins "Kultur im Dorf" (KiD) beim "Ersten Allemühler Hofflohmarkt". Der kleine Verein mit rund 40 Mitgliedern hat es sich zur Aufgabe gemacht, traditionelle Veranstaltungen fortzuführen, aber auch mit neuen Aktivitäten Leben ins Dorf zu bringen – wie an diesem Mai-Sonntag. Die Allemühler öffnen sprichwörtlich Tür und Tor für alle Trödler. Schon über 30 Einwohner haben sich mit einem Stand auf ihrem Grundstück angemeldet, berichtet Vorstandsmitglied Lena Marbach.

Extra angefertigte Straßenpläne werden anzeigen, wo die Route verläuft, farbliche Markierungen verweisen auf die angebotenen Kategorien an den Ständen. Die Plakate wird das Team im Ort aufhängen, erklärt Marbach. Auf dem Dorfplatz bieten auch die Anwohner vom Älmel ihre skurrilen Schätze oder kaum benutzten Sachen feil, die wegen einer Straßensperrung mehr oder weniger abgeschnitten wären.

Die farblichen Markierungen auf den Straßenplänen verweisen auf die verschiedenen Kategorien, die die Allemühler an ihren Flohmarktständen anbieten. Foto: privat

Die Kategorien umfassen Selbstgemachtes, Sachen fürs Kind, Kleidung und Accessoires, Dekoration und Haushalt, Möbel und Bücher und – auf speziellen Wunsch einiger Allemühler – alles für den Mann von Elektronik und Werkzeug bis zu Traktoren und Kleidung.

Die letzte Kategorie wurde als Ausgleich für den Frauenflohmarkt eingefordert, den der Verein im Februar 2020 erstmals veranstaltete, so Marbach. Damals hatte man nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen zu vergeben. Nicht so bei diesem Hofflohmarkt, wo jeder Allemühler mitmachen könne.

Besonders schön: Die Standbetreiber bieten Essen und Trinken selbst an. Auf der Speisekarte stehen bereits Schnitzel im Brötchen, Kartoffelsalat mit Maultaschen und vieles weitere. "Echt toll, dass die Standbesitzer das mit organisieren", lobt Marbach das Engagement.

Dem Vorstand geht es vor allem darum, etwas für das Dorf zu tun, betont Marbach. "Man lernt neue Leute kennen, von außerhalb oder auch im Dorf, man kann verweilen und eben auch das eine oder andere Teil ergattern."

Wie Tatjana Köhler, bemerkt auch sie die große Freude am Trödeln. Es gehe darum, "dass man was weitergeben kann an jemanden, der dann wieder Freude an was Neuem hat, und dass nicht einfach alles weggeschmissen wird".

Sicher ist: Es wird ein vielfältiges Angebot geben. "Im Dorf gibt es einen Traktorverein und auch viele Bastler. Vielleicht wird jemand ein echtes ,Highlight’ für sich entdecken können", lockt Marbach. Man weiß ja nie, was einen auf dem Flohmarkt so erwartet...