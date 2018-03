So sieht die Südwestansicht des Mehrfamilienhaus-Neubauvorhabens an der Itterstraße aus. GrafikStE

Eberbach. (fhs) Ob denn die Nachbarn Einwände gegen das Neubauvorhaben an der Itterstraße geäußert haben? Das wollte SPD-Stadtrat Markus Scheurich in der jüngsten Bauausschusssitzung wissen.

Auf dem Gelände des bisherigen Spielplatzes mit dem diagonalen Trampelpfad hin zur Bahnunterführung bzw. zum Gleiszugang Südwest des Bahnhofs wollen Florian Weis und Gerd Beisel ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen und fünf Stockwerken (inklusive Garagen- und Dachgeschoss) errichten. Direkt nebenan hatten beide bereits das "Gesundheits- und Bürozentrum" Itterstraße 9 mit fünf Praxis- bzw. Büroeinheiten und vier Wohnungen "hingestellt".

Die Anhörungsfrist für das neue Projekt laufe zwar noch bis 19. März, aber bis zur Bauausschusssitzung lagen der Stadtverwaltung keine Einwände vor, antwortete Stadtbaumeister Steffen Koch dem Ratsherrn Scheurich. Volker Brich (CDU) wies auf die missverständliche Formulierung eines "nicht anrechenbaren Vollgeschosses" hin.

Baurechtlich betrachtet wird das Fünf-Stockwerke-Gebäude somit vier Geschosse zählen. Ganz unten finden in der Garage 19 Stellplätze Platz. Ein weiterer Parkplatz ist neben der Garagenzufahrt vorgesehen. In den drei Stockwerken darüber sind jeweils sechs barrierefrei über einen Aufzug erreichbare Wohnungen geplant, und im Dachgeschoss befinden sich die zwei restlichen Wohnungen.

In der Umgebung stehen Gebäude mit jeweils drei Vollgeschossen: das südöstlich angrenzende Wohn- und Geschäftshaus, die anschließende Häuserzeile sowie gegenüberliegend in zweiter Reihe das Haus Itterstraße 18 a. Koch: "Die Geschossigkeit passt ins bauliche Umfeld - das hatten wir beim ersten Bauvorhaben ja ähnlich befunden." CDU-Fraktionsvorsitzender Heiko Stumpf wies darauf hin, dass der Neubau zudem 30 Zentimeter kleiner sei als der bisherige. "Koch: "Wir hatten das andere nahtlos so durchgewinkt." Koch hatte eingangs die Ausschussmitglieder darauf aufmerksam gemacht, dass sich "die Nutzung dort in Richtung Wohnen und Praxen gewandelt" habe.

Im Flächennutzungsplan von 2011 sind Teile des Baugrundstücks als gemischte Bau- und Spielplatzfläche dargestellt. An Itter- und Gartenstraße überwiegen Wohnhäuser und Gebäude mit Räumlichkeiten für Freie Berufe, Richtung Bahnhof ergänzt um Gewerbe. Für den Zugang zum Bahnhof sehen die Pläne vor, dass statt einer Diagonalen über das Grundstück der Weg zur Aufgangstreppe und zur Unterführung am westlichen und nördlichen Rand der Neubaugrundstücks verläuft. Er wird damit ein klein weniger - auf jeden Fall soll die offene Verbindung weiter bestehen, bekräftigte Koch.

Der Bauausschuss erteilte dem Weis-Beisel-Bauantrag für das Mehrfamilienwohnhaus einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.