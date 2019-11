Von Marcus Deschner

Lindach. Keine Außenbereichsflächen werden in Lindach zur Erweiterung eines Baugebiets genutzt. Zur Erinnerung: Die Verwaltung prüfte mehrere Gebiete in den Ortsteilen, um dort im Anschluss an die zusammenhängende vorhandene Bebauung weitere Bauplätze zu schaffen. Paragraf 13b des Baugesetzbuchs gibt nämlich die Möglichkeit einer wesentlich schnelleren Erschließung als sonst üblich. In Pleutersbach stieß man auf den Ringenacker, der jedoch vom dortigen Ortschaftsrat abgelehnt wurde (wir berichteten). In Lindach wollte man eine kleine Fläche neben der Friedhofskapelle prüfen. Doch die kommt nicht in Betracht, wie Martin Völker vom städtischen Bauamt erläuterte. Denn das Areal liegt im Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebiets „Neckartal II-Eberbach“. Eine Bebauung sei deshalb grundsätzlich nicht möglich.

Ein Bebauungsplan, welcher ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) überplane, verstoße gegen dessen Schutzzweck und damit gegen höherrangiges Recht, so Völker. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde könne eine Erlaubnis daher nicht in Aussicht gestellt werden. „Auf der Gemarkung Lindach wird kein Verfahren nach § 13b BauGB eingeleitet“, empfahl bereits die Verwaltungsvorlage. Damit waren alle Ortschaftsräte einverstanden. Da diese Vorlage aber auch eine entsprechend positive Empfehlung für den Ortsteil Pleutersbach beinhaltet, stimmte Lothar Jost als einziger auch gegen die betreffenden anderen Punkte.

Auch das geplante Hochwasserschutzregister der Stadt Eberbach erklärte Martin Völker. Die ebenfalls von Hochwasser bedrohten Ortsteile Rockenau und Pleutersbach haben dem schon zugestimmt. Diese Satzung soll sich auf „Einzelbauvorhaben“ beziehen. Bei der Neuaufstellung eines Bebauungsplans im Bereich eines HQ 100, also einem statistisch nur alle hundert Jahre auftretendes Hochwasserereignis, muss hingegen das Wasserrechtsamt beteiligt werden. „Das hat überhaupt keinen ökologischen Sinn“, kritisierte Lothar Jost das Register. Denn es diene letztlich nicht dem Hochwasserschutz. Nur könnten Bauherren so in einen „Fond“ einzahlen, um eine Genehmigung zu erhalten. Denn für neu bebaute Flächen muss ein Ausgleich geschaffen werden. Yannick Morr und Lothar Jost stimmten gegen das Register, Letzterer kündigte an, auch im Gemeinderat so abzustimmen.

Gleich eine ganze Reihe von Bürgeranfragen beantwortete Ortsvorsteher Achim Helm. So hatte sich Wolfgang Helm bereits vor einiger Zeit danach erkundigt, ob die Silvesterböllerei im alten Ortskern dieses Jahr verboten werde. Das konnte Achim Helm in Aussicht stellen. Denn dort seien zusammenhängende Gehöfte vorhanden. „Wenn die brennen, halten wir da nichts mehr“, sagte der noch amtierende Feuerwehr-Abteilungskommandant.

Markus Morr erkundigte sich nach dem Stand des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR). „Das haben wir auf dem Schirm“, versicherte Achim Helm. Für kommendes Jahr habe man Mittel angemeldet. Man wolle das Umfeld des Brunnens an der Linde verbessern und dabei die Bürger miteinbeziehen. Auch nach dem alten Waaghäusel wurde gefragt. Das Dach des Häuschens wurde vor einigen Jahren neu eingedeckt. Nun wolle man die Türe durch eine solche aus Glas ersetzen, dass man von außen hineinschauen könne. Helm bat abschließend die Bürger, bei Anliegen, die den Ortsteil betreffen, sich zunächst an die Ortschaftsräte statt gleich an die Stadtverwaltung zu wenden. „Das ist sinnvoll, verbieten kann man’s aber niemandem“, kommentierte Lothar Jost.