Carsten Best aus Langenthal hat eine ganz besondere Beziehung zu Michael Jacksons und Lionel Richies "We are the world, we are the children" Dabei spielt auch der Eberbacher Chor Riverside Gospel Singers eine Rolle.

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Carsten Best trägt die Musik in den Genen: immerhin musizierte schon seine Großmutter in den 1940er Jahren in der Langenthaler "Lindenbaum-Kapelle", in der sie sang und Geige spielte. Auch Carsten Best ist bekennender Langenthaler. Und er hat sich mit Haut und Haaren der Musik verschrieben.

So war er mehrfach als Sänger oder Pianist bei diversen Fernsehsendungen zu erleben. Er tritt allein oder mit seiner Band "BestFriends" auf, unterrichtet Klavier, Keyboard, Schlagzeug und Popgesang, betreibt ein eigenes Tonstudio und leitet zwei Chöre: den gemischten Chor Unterabtsteinach und in Eberbach die Riverside Gospel Singers.

Zu seinem Lieblingslied fürs neue Jahr hat Best den Michael-Jackson-Song "We are the world, we are the children" gekürt. Warum? Weil der Song ihn 2019 in besonderer Weise begleiten wird. Und: "Er gefällt mir einfach", sagt Best. "Er gefiel mir gleich, als er damals aufkam, und ich habe ihn da schon gespielt. Michael Jackson ist einfach genial!"

Hintergrund "We are the world" war ein Song-Projekt, mit dem zahlreiche bekannte Pop-Stars angesichts einer verheerenden Hungerkatastrophe in Äthiopien 1985 Geld zur Bekämpfung des Hungers generieren wollten. Initiiert von Entertainer und Bürgerrechtler Harry Belafonte, schrieb Michael Jackson den Text, Lionel Richie die Melodie des Liedes für die Aktion gegen den Hunger in Afrika. [+] Lesen Sie mehr "We are the world" war ein Song-Projekt, mit dem zahlreiche bekannte Pop-Stars angesichts einer verheerenden Hungerkatastrophe in Äthiopien 1985 Geld zur Bekämpfung des Hungers generieren wollten. Initiiert von Entertainer und Bürgerrechtler Harry Belafonte, schrieb Michael Jackson den Text, Lionel Richie die Melodie des Liedes für die Aktion gegen den Hunger in Afrika. Am 28. Januar 1985 kamen rund fünfzig US-Musiker zusammen, um "We are the world" einzuspielen, darunter Stars wie Paul Simon, Tina Turner oder Bob Dylan. Die Platte verkaufte sich mehr als 20 Millionen mal. Im Juli desselben Jahres bildete der Song als prominent besetzte Live-Version den Höhepunkt am Ende zweier "Live-Aid-Konzerte" in London und Philadelphia. Zwölf mal erklingt dabei der Refrain, von immer neuen Stimmen gesungen: "We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day …" - "Wir sind die Welt, wir sind die Kinder, wir sind es, die den Tag heller machen …" (bnc)

Dann begegnete "We are the world" ihm erneut 2009, als die Riverside Gospel Singers (RGS) ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Zu der Zeit war Best - begeistert vom Repertoire des Gospelchors - in ihm als Sänger aktiv. Zum Abschluss des Jubiläumskonzerts, das damals unter Leitung von Karin Conrath über die Bühne ging, wurde der berühmte Jackson-Song gesungen. 2019 jährt sich die Gründung der RGS nun zum zwanzigsten Mal, Anlass, sich fürs Jubiläumskonzert im Oktober "We are the world" erneut zuzuwenden. Er werde den Song ganz neu arrangieren, erklärt Best, der seit 2010 die Eberbacher Gospelsänger leitet.

Ein Popsong sei im Original meist ganz anders aufgebaut als der Chorsatz. "Singt zum Beispiel ein Tenor die Melodie, so liegen zweite und dritte Stimme darüber, nur der Bass kann unten was tun." In der Instrumentalbegleitung sei dabei nie etwas zu hören von dem, was die Begleitstimmen singen.Ganz anders im Chor.

"Beim Chorsatz eines Popsongs singt in den allermeisten Fällen der Sopran die Melodie, Alt hat die zweite Stimme darunter. Auch Tenor und Bass sind Begleitstimmen unter der Melodie." Der begleitende Pianist spiele dabei in der Regel das Gleiche wie das, was der Chor singe. "Das hilft dem Chor natürlich ungemein."

Nun waren bei der ursprünglichen Version von "We are the children" ja viele bekannte Sänger solistisch aktiv. Wie wird das ins Arrangement einfließen? "Ja, der Song besteht aus mehreren Solo-Partien", sagt Carsten Best. "Aber wir haben bei den Riverside Gospel Singers einige gute Solo-Sängerinnen und -sänger, die werden das übernehmen."