Von Peter Bayer

Eberbach. Nach dem Apfeltag ist vor dem nächsten Event: Am Freitag, 15. November, ist Eberbach wieder Feuer und Flamme, lädt die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) zur langen Einkaufsnacht ein. Auf die Besucher warten nicht nur jede Menge Informations- und Verkaufsstände, sie können sich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Höhepunkt wird wieder die Feuerjonglage von Jeremy sein.

Feuer und Flamme, das ist eine Mischung aus abendlichem Bummeln in den bis 22 Uhr offenen Geschäften und Essen und Trinken an vielen Ständen, die mit ihrem abwechslungsreichen Angebot zum Verweilen einladen. Für die entsprechende Stimmung sollen Feuerkörbe sorgen, die bei niedrigen Temperaturen auch willkommene Wärmequellen sind.

„Viele machen mit, um in Eberbach wieder ein solches Event auf die Beine zu stellen“, sagt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller. Dass die EWG-Veranstaltungen einen Besuch wert sind, habe sich inzwischen auch in einem größeren Umkreis herumgesprochen. Die Anfragen, sich mit einem Stand beteiligen zu dürfen, kämen inzwischen auch von weiter weg, etwa aus Karlsruhe. Lokale Anbieter hätten jedoch Vorrang, betont Müller. So habe man zum Beispiel dem Betreiber einer Fischräuchertheke aus Ketsch abgesagt, um nicht dem Club Eulenspiegel Konkurrenz zu machen. Dessen Elferrat verkauft mit seinem umgebauten Verkaufswagen Lachsbrötchen, Krabben, Sekt und Bier.

Ab 14 Uhr werden am kommenden Freitag die Bahnhofstraße Ost und West gesperrt sein. Die Friedrichstraße bleibt offen, so dass der Bahnhof über den Turnplatz erreichbar ist. Anders als etwa beim Apfeltag, an dem sich das Geschehen in der ganzen Innenstadt abspielt, beschränken sich die Aktivitäten bei „Feuer und Flamme“ auf die Bahnhofstraße und die Hauptstraße.

Um 17 Uhr beginnt die lange Einkaufsnacht, die erst um 22 Uhr endet. Mit umfangreicher Beratung wollen die EWG-Mitglieder die hoffentlich zahlreichen Gäste davon überzeugen, dass sich ein Besuch der Geschäfte in der Innenstadt lohnt.

Anziehungspunkt an dem Abend dürfte die Feuershow von Jongleur Jeremy sein, der sich immer wieder etwas Neues einfallen lässt und sein begeistertes Publikum zum Staunen bringt. Der erste Auftritt ist um 18.30 Uhr vor der evangelischen Michaelskirche geplant, der zweite gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße West zwischen dem Schuhhaus Fritz Karl und Optik Meister. „Feuer und Flamme bietet auch Gelegenheit für ein Schwätzchen mit Freunden und Bekannten an einem der zahlreichen Stände mit Essen und Trinken“, so Dietrich Müller. Erstmals gibt es Churros, eine original spanische Spritzgebäckspezialität, heiß serviert im Zuckermantel oder mit heißer Schokolade. Wer’s deftiger mag, der ist beim Schwenkgrill der Familie Silbereis richtig. Daneben gibt es einen Crêpe-Stand, und auch die Knolle Company ist wieder mit ihren Kartoffelspezialitäten vertreten. Vor dem Modehaus Müller bietet das Team vom Alten Badhaus kulinarische Spezialitäten an, während es bei electroplus Reinig „Kochen mit dem Römertopf“ gibt.Das Reformhaus Wolff eröffnet die Glühweinsaison mit einem Schlemmer-Büffet, auf der Straßenseite gegenüber lädt Christian Gerbigs Bar zum Verweilen ein. Feuriges Wild-Chili con Carne gibt es bei Leder-Exquisit Bier, dazu noch Glühwein, Tee, Sekt, Bier und Apfelschorle. Ein paar Meter weiter um die Ecke gibt es bei Barbaras Beauty Boutique in der Hauptstraße Bier und Aperol Spritz, aber auch antialkoholische Getränke.

Die Organisatoren der Eberbacher Werbegemeinschaft freuen sich auf einen spannenden und interessanten Abend, der bei hoffentlich gutem Wetter wieder viele Besucher in die Innenstadt locken wird. Damit bei all den Fackeln und Feuerkörbe nichts passiert, wird die Eberbacher Feuerwehr mit einer Brandwache vor Ort sein.