Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Normalerweise soll die Au auf der linken Neckarseite ein Quell der Ruhe und Erholung sein. Allenfalls ist es dort etwas lauter, wenn es Fußballspiele gibt oder wenn der Kuckucksmarkt veranstaltet wird. Selbst bei vollem Freibad bleibt der Lärmpegel erträglich. Doch seit einigen Wochen ist das anders. Immer wieder abends und fast schon regelmäßig an Wochenenden kreischt ein hochtoniges Geräusch.

Besucher des Freibades hören es dann samstags und sonntags einen ganzen Nachmittag lang. Hausbesitzer in der Nachbarschaft, an den Hängen des Itterbergs, des Scheuerbergs und der Ottohöhe, sogar in der Neckaranlage verdirbt es den ruhigen Tag. Es hört sich an, als wäre ein lautes Modellflugzeug in der Luft, der Ton an- und abschwellend, dann wieder aussetzend. Doch der Krach ist irdisch.

Auf dem planierten Platz gleich neben dem Freibad lassen ein, zwei Freunde von schnellen, kräftigen Modellautos ihre technischen Monster wie auf einer Dragster-Bahn hin- und herfahren, immer und immer wieder, gesteuert per Funk. Es sind keine leise surrenden Elektroautos. Solche Motoren werden mit Nitro und Benzin angetrieben, ihre Kraft wird in PS gemessen. Von der Lage kurz über dem Niveau des Neckars hallt es vom freien Feld die Hänge hoch.

Dass die Rennfahrer dabei jemanden stören könnten, kommt ihnen offenbar nicht in den Sinn. Beim stundenlangen Fahren wird das Ganze zu einem unerträglichen Lärmterror. Eine Badbesucherin zum permanenten Krach, wörtlich: "Im Freibad wird man verrückt. Man kann sich nicht mehr erholen." Die Not der Lärmbelästigten ist so groß, dass sie schon recherchiert haben, wo einer der jungen Männer wohnt.

Mittagsruhe oder gar Sonntagsruhe – offenbar unbekannte Begriffe. An diesem Sonntag, kurz nach zwölf ging das Lärmen mit zwei Fahrzeugen wieder los. Als eine Stunde später immer noch Radau war, ließ ein Lärmgeschädigter die Polizei verständigen. Das Eingreifen der Beamten hatte nur kurz Erfolg.

Nachdem die Namen der beiden jungen Männer festgestellt worden waren, die Krach-Crew ihre Wagen eingepackt hatte und vor dem Auge des Gesetzes abgezogen war, verging kaum mehr als eine Stunde, bis dieselben Plagegeister wieder am Start waren und ihre Autos wieder lärmen ließen.

Die Polizei war am Sonntag für die an sich zuständige Stadt tätig geworden. Das Revier übergibt seine Erkenntnisse und die festgestellten Namen an das Eberbacher Ordnungsamt. Die lärmgeplagten Menschen erwarten eine Lösung.

Nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten kann es bis zu 5000 Euro kosten, wenn man unnötigen Lärm macht, der geeignet ist, die Allgemeinheit erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. Dieses Gesetz greift alternativ, da es in Eberbach keine eigene einschlägige Lärmschutz-Satzung gibt. Wenn die Meldung der Polizei vorliegt, muss das Landratsamt über eine Sanktion entscheiden.