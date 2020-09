Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Stadt scheint dem Krach nicht gewachsen. Die nervenden kleinen Benzinautos fahren in der Au neben dem Freibad immer weiter. Die beiden jungen Männer geben keine Ruhe, wie seit Wochen. Ohne die geringste Rücksicht auf die geplagte Allgemeinheit. Das hochtonige Kreischen hallt weiter die Eberbacher Berge hoch.

Das Vertrackte an der Sache ist offenbar, dass die Krachmacher ihre Lärmmonster immer dann loslassen, wenn das Ordnungsamt Feierabend oder dienstfrei hat. Am Mittwoch startete das laute Rennen mit zwei Fahrzeugen abends um fünf – bis nach der Tagesschau. Dann war die Polizei wieder der letzte Ausweg. Ein genervter Bürger hat sie verständigt.

Auf der Homepage der Stadt findet man eine genaue Anleitung, welche Dienststelle bei solch unerträglichem Lärm wann und wie zu verständigen ist. Für die reguläre Dienstzeit gibt es Telefonnummern im Ordnungsamt. Abends, an Samstagen und Sonntagen ist die Polizei ersatzweise für die Stadtverwaltung tätig. Am letzten Sonntag schritt das Revier am frühen Nachmittag ein, es war kurze Zeit Ruhe. Dann ging es weniger als zwei Stunden später weiter, als ob niemand etwas untersagt hätte.

Vernunft und Einsicht scheinen bei den beiden Rennfahrern nicht feststellbar. Womöglich sind die Hinweise und Ermahnungen den beiden Krachmachern auch nicht verständlich genug. Vielleicht ist man bei den Behörden auch machtlos und kann es nur mit dem erhobenen Zeigefinger versuchen, von einer Sicherstellung oder Beschlagnahme der überlauten Modellautos ganz zu schweigen, um den Lärm für die Zukunft abzuschalten.

Es gibt nämlich keine Passagen in der örtlichen Lärmschutzregelung, die in einem solchen Fall greifen. Die derzeit geltende Eberbacher Polizeiverordnung gegen Lärm von 2001 ist völlig aus der Zeit. Nicht nur, dass die Androhungen des Bußgeldes noch in Deutscher Mark lauten, von zehn bis 2000 Mark. Die Verordnung ist auch ganz schlecht gemacht. Wahrscheinlich hat man eine Muster-Verordnung einfach abgeschrieben und nicht ergänzt. Es fehlen nämlich Regelungen, die man Auffangtatbestände nennt.

Für damals womöglich in Eberbach unbekannten und unvorhersehbaren Lärm wie den von den kleinen benzinbetriebenen Rennwagen ist die Regelung wertlos. Viele Lärmarten sind darin so exakt beschrieben, dass man all das nicht sanktionieren kann, was nicht erwähnt ist. Rasenmäher ja, rasende funkgesteuerte Rennmonster sind aber nicht aufgeführt, nicht einmal im Entferntesten als mögliche Lärmquelle. Allenfalls lautes Grölen, Schreien, Singen kann man der Eberbacher Verordnung nach als "sonstigen" Lärm unterbinden. Dass es auch sonstigen technisch verursachten Lärm gibt, hat ihr Verfasser 2001 wohl nicht bedacht.

Mangels einschlägiger Eberbacher Regelung greift hilfsweise nur das bundesweite Ordnungswidrigkeitengesetz, das wenigstens eine höhere Bußgeldandrohung von 5000 Euro vorsieht. Bei der Anwendung dieses Gesetzes ist weder die Stadt noch die Polizei originär zuständig. Da entscheidet das Landratsamt – allerdings auf Bericht aus Eberbach. Bis aber der Lärm aus der hiesigen Au auf dem Dienstweg nach dorthin vorgedrungen und im Landkreis entschieden ist, kann es noch ein paar unerträgliche Wochen dauern. Inzwischen melden sich auch Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in der Au ausführen. Die Tiere ertragen den Krach genauso wenig wie Menschen.