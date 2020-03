Oberzent. (pol/rl) Bei einem Unfall zwischen Hirschhorn und Ober-Hainbrunn starb ein 31-jähriger Autofahrer am frühen Freitagnachmittag. Laut Polizeibericht war der 31-Jährige in seinem Ford Focus auf der Neckarstraße (Landesstraße L3119) in Richtung Ober-Hainbrunn unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier prallte der Ford frontal mit einem Renault Twingo zusammen, den eine 37-jährige Frau aus dem Kreis Bergstraße fuhr.

Beide Fahrer wurden in den Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus den Wracks herausgeholt werden. Der 31-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die 37-jährige Fahrerin kam schwerverletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst waren die freiwilligen Feuerwehren Ober-Hainbrunn, Finkenbach, Rothenberg, Beerfelden und Hirschhorn im Einsatz.

Die Landesstraße zwischen Hirschhorn und Ober-Hainbrunn war knapp vier Stunden voll gesperrt.