Von Wanda Irob

Langenthal. Electric Spacejam ist ihr Sound: elektronische Musik, bei der sphärische, sanfte, lang gezogene und warme Töne dominieren, wie ein breiter Klangteppich, auf dem man gehen kann. In diesen gleiten dann improvisatorisch Klänge anderer Musikinstrumente hinein, abwechselnd, langsam aufbauend, ineinander übergehend, um sich dann wieder sanft zu verabschieden. So war es zu erleben beim Jamolectric-Konzert der Kunstpflege Hirschhorn.

Anfang und Ende sind bei Electric Spacejam undefiniert. Es gibt keine Wiederholung, sich berühren und tragen lassen durch Zeit und Raum, "alles kann nichts muss" - das ist es, worum es bei dieser Musik geht. Den Höhepunkt bildet am Ende der "Reise" ein Zusammenspiel aller Instrumente. Die Zuhörer erleben, was die Musiker damit alles können, um die einzelnen Instrumentenklänge dann wieder zu trennen.

Der Jamolectric-Event war das letzte Musikereignis des Vereins Kunstpflege Hirschhorn in diesem Jahr. Gespielt wurde in der ehemaligen Papierfabrik in Langenthal, in der sich das Atelier des Künstlers Enno Folkerts befindet, das zur Bühne umfunktioniert wurde. Der charakterliche Charme der alten Gemäuer und die darin befindlichen Bilder von Folkerts ließen schon beim Betreten ein unvergleichliches "Undergroundfeeling" aufkommen.

Eingefunden hatten sich Musiker um Markus Hermann, dem "Herzstück" von Jamolectric. Er selbst spielt die E-Gitarre und steuert den Computer. Die Zusammensetzung der Gruppe variiert von Auftritt zu Auftritt. Die dadurch unterschiedlich entstehenden Klangdimensionen klingen jedes Mal ein bisschen anders. Die Abendvorstellung am Samstag gaben die Musiker Joe Weineck mit dem Keyboard, Thomas Bleuel mit dem Bass, Rolf Hofmann mit dem Didgeridoo und Kirt Dallaway, mal mit Trompete und mal mit Flügelhorn.

Zusammengefunden haben die Künstler über den Fotografen Jens Fiedler aus Neckargerach. Im Rahmen seiner Fotoausstellung "Musik verbindet", war er in Musikerkreisen unterwegs und knüpfte entsprechende Kontakte. Da Jens Fiedler und Enno Folkerts miteinander befreundet sind, war die Idee naheliegend, in Folkerts Atelier in der Alten Pappfabrik ein Event zu veranstalten.

Das Multimediaprojekt von "Ameisenbild", bestehend aus dem Duo Mathews Ambrose & Jane, rundete die Vorstellung ab. Im Einklang mit der Musik warfen sie Videoprojektionen an die Wand hinter den Musikern. Die Clubatmosphäre gepaart mit dem sphärischen Sound und dem Lichtspiel von "Ameisenbild" verlieh dem Event eine ganz spezielle Note, und die Zeit flog auf dem Klangteppich einfach so davon.

Info: Im nächsten Jahr geht es Anfang Mai in der Alten Papierfabrik von Langenthal wieder weiter - der Verein Kunstpflege Hirschhorn erwartet dann im Atelier von Folkerts den Liedermacher Roberto Tardito.